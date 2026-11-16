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‘El Foraster’ estrena temporada en un dels municipis catalans més turístics
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
16/11/2026 10:12

TV3 acaba d’anunciar l’estrena de la nova temporada d’El Foraster, que torna a les nits del dilluns avui mateix. L’anunci ha sorprès i ha alegrat els fans de les aventures de Quim Masferrer, que tornarà a protagonitzar les excursions per Catalunya més hilarants. En aquesta ocasió, la primera entrega el situarà en un dels municipis catalans més turístics de la Costa Brava: Tossa de Mar. El bressol del turisme de la zona atrau milers de persones cada any, especialment a l’estiu, però el presentador intentarà descobrir el poble dels qui hi viuen tot l’any. Passejarà pels carrers de la vila, sortirà a barquejar, escoltarà les anècdotes i també compartirà conversa amb moltes persones. Què hi veurem? Descobrim-ne un petit tastet.

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Només de començar, el Quim Masferrer coneixerà en Victorino. Ell és un d’aquells personatges amb anècdotes si més no curioses d’un passat en què va conèixer mites esportius de la talla de Maradona i Kubala. Tot seguit, la Maria acollirà el presentador amb una abraçada que resumeix a la perfecció l’hospitalitat tossenca. I a la carnisseria d’en Pivi descobrirà que hi ha sobrassades… i sobrassades. En Quim també es trobarà amb en Vicenç, ens avancen, un lampista que viu convençut que “més val prevenir que curar”. A continuació, navegarà amb la Gemma fins a algunes de les coves més espectaculars del litoral i, de tornada a terra, l’Esteve i la Susanna li deixaran ben clar que la temporada alta no vol dir el mateix per a tothom.

Quim Masferrer coneix alguns dels veïns més il·lustres de Tossa de Mar

L’endemà al matí, en Seth li ensenyarà alguns dels racons més genuïns del municipi. La Maria regalarà als teleespectadors un dels moments més emotius del viatge, quan comparteixi amb el Quim Masferrer un desig molt personal. I, finalment, en Carmelo i en Miquel el convidaran a compartir un instant molt especial que li farà entendre que l’autèntica essència de Tossa es manté viva gràcies a persones com ells.

I farà molta gràcia veure el Quim fascinat amb el pelegrinatge que fa gent de Corea, i de tot el món, fins a una finestra molt instagrameable que apareix en el videoclip d’un grup molt conegut de K-Pop: “S’ha de fer una mica de postureig“.

Quim Masferrer visita Tossa de Mar en l'estrena de la nova temporada - TV3
Quim Masferrer visita Tossa de Mar en l’estrena de la nova temporada | TV3

En el post d’anunci que han publicat a Instagram, molts els teleespectadors l’han omplert d’icones d’aplaudiments: “Un dels millors programes“, “Un programa meravellós“, “El programa més humà, bonic i divertit de la TV“, “Ja amb moltes ganes de veure els nous episodis, sou els millors” o “Fantàstic” són alguns dels exemples. Expectació màxima i, previsiblement, una audiència tan bona com sempre.

TV3

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