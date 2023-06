L’encara dona de Dani Alves, Joana Sanz, ha trencat el seu silenci i ha concedit una entrevista en exclusiva a Vanitatis on insisteix en la innocència del seu marit. “Fins on sé, encara no hi ha hagut un judici. No podem condemnar-lo abans que passi”, assegura en una entrevista bomba on parla sobre les possibilitats de reconciliació amb el futbolista, que continua empresonat acusat d’una violació a la discoteca Sutton de Barcelona. Sanz assegura que al principi “no donava crèdit” a res del que llegia a la premsa i es va quedar “en xoc”. “Tot em semblava gravíssim, ell va entrar a presó sense proves i no oblidem que va anar a declarar voluntàriament. Crec en la seva innocència i espero no equivocar-me”, diu en aquesta entrevista.

Possible reconciliacio?

La model insisteix que el futbolista “no és una mala persona” tot i “haver ficat la pota amb matrimoni”. “Crec que ell mai hauria fet això sent conscient que podria perdre-ho tot. És massa greu”, reitera. Així, explica que ha demanat el divorci per la infidelitat del futbolista, però recalca que continua creient en la seva innocència. “Tenim una conversa pendent perquè ha trencat uns valors que considero que són els que mantenen un matrimoni: el respecte i la confiança”, respon quan és preguntada sobre els papers del divorci, que alguns mitjans han dit que ja estan signats. Malgrat que la seva intenció és continuar amb els tràmits, “de moment només és de paraula”.

Tot i aquesta voluntat de trencar lligams amb el futbolista, la model diu que seguirà estant allà per ell perquè “el Dani és la meva família”. En aquest sentit, continua anant a veure’l a la presó perquè “ell va estar sempre que ho vaig necessitar”. “És cert que quan jo més el necessitava ell em va fer això, però abans també hem compartit la nostra vida i ell ha estat amb mi en moments molt durs. Va venir al funeral de la meva mare, va agafar un vol des de Mèxic el mateix dia que va morir i es va plantar a Tenerife”, explica la model. Sanz es pregunta “com no he d’estar amb ell, com no he d’anar a veure’l” encara que li ha fet “molt mal”.

Tot i estar preocupada per ell, la model tanca la porta a una reconciliació. “Em fa mal el cor perquè l’estimo i l’estimaré sempre, ha estat una etapa molt important en la meva vida. Per això seguiré estant allà, per respecte, però no com a parella”, conclou.

Carta de Dani Alves a Joana Sanz quan es va saber que la model volia el divorci

El canvi de versions d’Alves: “Ho ha fet per no donar-me un altre pal”

Preguntada per la multitud de versions que ha donat Alves al que va passar aquella nit a la discoteca, Sanz assegura que ho va fer per ella. “Ho va fer per mi, per no donar-me un altre pal. Quan va entrar a la presó feia una setmana que la meva mare havia mort i suposo que no volia fer-me patir més”, explica. “Crec que no volia explicar-ho per evitar provocar-me més dolor en el pitjor moment de la meva vida, però el més terrible no és això sinó el que sento constantment a la premsa”, afegeix. Sanz defineix la persecució dels mitjans de comunicació com “inaguantable”.

Com són les visites a la presó?

La model explica en aquesta entrevista com són les visites que li fa a la presó. En total, diu, hi ha anat quatre vegades. “El veig a través d’un vidre i parlem a través d’un telèfon. No estem sols, són cabines transparents en què hi ha més persones que si parles una mica alt t’escolten. Per això em resulta tan violent i no hem pogut parlar les coses serioses que ens afecten. Encara no he pogut ni insultar-lo”, explica Sanz. La model i el futbolista parlen “cada dia” per telèfon perquè “és l’única manera de saber que està viu”. “Jo no puc trucar-li ni enviar-li un missatge i necessito saber com està, si ha menjat, si dorm, si fa exercici”, explica. “Em preocupa que estigui a un lloc on pot passar-li alguna cosa. No puc evitar preocupar-me per ell, però això no significa que no em faci mal el que m’ha fet”, afegeix. Assegura que si Alves estigués a casa “el tindria bloquejat”.

Sanz explica que el primer mes que Alves estava a la presó “només feia que plorar”. “No té a ningú amb qui parlar. Està sol amb els seus pensaments. Ara, amb el pas del temps està sent més fort, fent exercici com pot i llegint molt per tenir el cap ocupat”, explica.