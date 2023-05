Els fills de Dani Alves arriben a Barcelona per visitar el seu pare

Els dos fills de Dani Alves, acompanyats per la seva mare, Dinorah Santana, i el seu marit, han aterrat aquest dijous al matí a Barcelona en un vol procedent de Sao Paolo per a poder visitar al seu pare en el transcurs dels pròxims dies.

La família del futbolista, que es troba a la presó preventiva des de finals de gener, té previst visitar-ho en el centre penitenciari i a més tots dos adolescents realitzaran les proves que tenien programades per a matricular-se el pròxim curs en una escola internacional amb seu en la capital catalana, segons han explicat fonts de l’entorn d’Alves.

Tant Dinorah com els seus fills han estat un puntal per al brasiler en aquests moments i el mateix Alves li ho va agrair de manera explícita en una carta que va fer pública fa unes setmanes. En ella destacava l’amor incondicional dels seus fills i dels seus pares i agraïa el seu suport i que continuessin estant al seu costat mentre lluita per a demostrar la seva innocència.

A la seva arribada a la T1 de l’aeroport, l’exparella del jugador ha insistit que està convençuda de la innocència del brasiler i ha explicat que els seus fills passaran uns dies a Barcelona, visitaran al seu pare i tornaran de nou al setembre per a començar el curs escolar.

L’equip legal d’Alves va presentar recentment una nova petició de llibertat, aportant un extens informe i material audiovisual, a l’espera de la decisió de la jutge d’instrucció i que es fixi data de judici per la presumpta violació d’una jove en la discoteca Sutton de Barcelona.