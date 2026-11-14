Esquerra Republicana enfrenta las elecciones españolas del 29 de noviembre con una estrategia claramente definida: disputar el voto útil al PSC y neutralizar Frente Amplio, aprovechando la alianza con Podemos y situando a Gabriel Rufián como el principal activo en Madrid. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del análisis de cuatro politólogos consultados por El Món sobre el momento político de los de Oriol Junqueras de cara a esta cita en las urnas, unos comicios en los que el partido busca un difícil equilibrio entre la necesidad de crecer en el espectro progresista no independentista y la conservación de su electorado más tradicional, que puede tener discrepancias ideológicas respecto al acuerdo con la formación de Irene Montero e Ione Belarra.

La pugna por el espacio progresista y el papel clave de Gabriel Rufián

El entendimiento con Podemos y la figura de Gabriel Rufián están en el núcleo de la campaña de Esquerra. Según los expertos consultados, el objetivo principal es captar a aquel votante progresista o exvotante del espacio de los Comunes que ahora se plantea elegir la papeleta del PSC. En esta línea, el doctor en Ciencias Políticas y profesor en la UOC Andreu Paneque señala que el objetivo es «pescar a aquel exvotante de los Comunes que está pensando en votar al PSC». Paneque recuerda que en un contexto de confrontación directa con la derecha, los votantes de izquierdas optarán por votar aquella candidatura que «pueda favorecer más la mayor representación posible de partidos de izquierdas» y, según él, en Cataluña este espacio se lo disputan PSC y ERC.

En cuanto a la relación con otros espacios de la izquierda alternativa y la confrontación con el Frente Amplio, los analistas subrayan la fortaleza del tándem republicano. El politólogo y profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona (UB) Jesús Palomar considera que la dupla «Rufián-Montero es bastante atractiva», y que está orientada a contrarrestar el espacio del tándem formado por la exalcaldesa Ada Colau y el ministro Ernest Urtasun. Una candidatura, la del Frente Amplio, que, a menudo, según dice, la ciudadanía percibe como un «cheque en blanco al PSOE». Palomar argumenta que la ciudadanía busca opciones que puedan «condicionar de verdad» a Pedro Sánchez, huyendo de dinámicas anteriores donde se gestionaban ministerios menos decisivos sin un retorno social claro.

Gabriel Rufián e Irene Montero, este sábado en Nou Barris / ACN-Oriol Escudé

Desde una perspectiva similar, el politólogo y profesor de Ciencia Política y Derecho Público de la UAB Marc Guinjoan destaca que, a pesar de las complejidades de las coaliciones, Esquerra tiene la oportunidad «de hacer hueco en el espacio de los Comunes». Guinjoan critica duramente la campaña del espacio de Ada Colau, calificándola de «poco sustantiva, con poco material detrás» y poniendo de ejemplo declaraciones que demuestran un desconocimiento profundo de la gestión de infraestructuras estatales como Renfe y Adif cuando pide la renacionalización de un servicio que es público. En la misma línea, el politólogo y profesor de ciencia política de la UPF Toni Rodon subraya que la estrategia de Gabriel Rufián va mucho más allá de los Comunes, buscando «intentar arañar votos por la franja metropolitana más de izquierdas españolas más combativas» y disputando segmentos que en otras ocasiones habían votado al PSC.

El riesgo de desafección de la base independentista y la gestión de la marca

Sin embargo, los politólogos advierten que esta apuesta ideológica y transversal no está exenta de riesgos internos. Según apunta Paneque, la alianza puede «perjudicar al votante tradicional independentista de Esquerra» y generar una mayor abstención o polarización interna debido a un electorado que se pueda sentir huérfano de referentes estrictamente soberanistas. Una opinión compartida por Rodon, que señala que este ruido y las batallas internas alrededor de la figura de Rufián hacen que el votante independentista tradicional no termine de entusiasmarse.

Guinjoan, por su parte, apunta que el acuerdo con Podemos puede abrir la puerta a ERC a un electorado «identitariamente un poco más español» y, al mismo tiempo, cerrar la puerta a votantes independentistas puros». En cuanto a la figura de Gabriel Rufián, Jesús Palomar destaca su singularidad política: «Rufián tiene esa habilidad mágica de ser amigo de todos y ser enemigo de todos y, además, tiene ese carácter de chulapo de Madrid, pero independentista, lo cual crea un síndrome de Estocolmo bastante importante en los de Madrid». Según Palomar y Guinjoan, la dirección de Esquerra no podía prescindir de un activo de esta magnitud electoral, lo que ha convertido su relación con el partido en un matrimonio de conveniencia.

Gabriel Rufián y Jordi Albert, en un acto de ERC este domingo/ACN

Control del grupo parlamentario y gestos simbólicos de futuro

Más allá de la estrategia discursiva y el cabeza de lista, la confección de las listas electorales impulsada por Oriol Junqueras responde claramente a la voluntad de garantizar una mayor sintonía y control sobre la acción parlamentaria en Madrid. En esta legislatura se han evidenciado las tensiones entre Rufián y casi todo el resto del grupo parlamentario, de manera que, según Toni Rodon, la dirección ha optado por colocar piezas de su máxima confianza en los lugares de salida para asegurar la cohesión orgánica: «Junqueras sabe que no puede echar a Rufián, porque el partido interpreta que es un activo electoral, pero ponen candidatos para contenerlo». Andreu Paneque matiza que este movimiento responde a la activación de los mecanismos propios de control de la dirección para evitar el ruido alrededor del grupo parlamentario y reducir las discrepancias internas dentro del grupo.

Finalmente, el hecho de que figuras como el mismo Oriol Junqueras y Raül Romeva cierren de manera simbólica las listas representa, según los analistas, un mensaje político de gran alcance. Para Jesús Palomar, se trata de un «simbolismo que yo creo que es importante» porque ambos simbolizan que ya están habilitados de ahora en adelante para citas electorales como las elecciones al Parlamento o las europeas, y, además, es una forma de «fastidiar a los otros partidos» conservadores. En una línea similar, Marc Guinjoan concluye que esta imagen funciona principalmente como «un mensaje de cara a los propios militantes del partido para incrementar votos», evidenciando que el partido cierra definitivamente una etapa de represión para encarar los futuros retos electorales.