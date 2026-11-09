El cabeza de lista de Esquerra Republicana al Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha protagonizado este martes una polémica en las redes sociales con la patronal Pimec debido a su ausencia de última hora en el debate electoral organizado por la entidad empresarial, que representa a la pequeña y mediana empresa. La ausencia del dirigente republicano ha desencadenado un intercambio de mensajes públicos que evidencian el malestar entre la patronal y el candidato.

Según ha trascendido durante la apertura del debate por boca del presidente de Pimec, Antoni Cañete, la formación republicana ha justificado la baja de Rufián alegando que el candidato se encontraba «exhausto» e indispuesto después del debate televisivo celebrado anoche en La 2 y Ràdio 4. La moderadora del acto de Pimec, la periodista Cristina Riba, ha añadido que la ausencia de Rufián «ha sido una sorpresa, porque estaba confirmado, confirmadísimo, que vendría desde hace días».

El cap de llista d’@Esquerra_ERC, @gabrielrufian, finalment no ha pogut assistir a #ElDebatDeLesPimes, tot i haver-ne confirmat inicialment la participació. Des de Pimec ens hauria agradat comptar amb la seva presència per conèixer de primera mà les propostes i els compromisos de la formació amb les pimes i els autònoms. — Pimec (@Pimec) November 9, 2026

«Esta misma mañana, él mismo nos ha informado que no vendría por una indisposición y cansancio», ha añadido la presentadora al inicio del debate, donde ha lamentado «profundamente» su ausencia porque a Pimec les «interesaba mucho conocer sus posicionamientos». «Es cierto que ERC nos ha ofrecido una alternativa, pero Pimec pide los cabezas de lista o las primeras personas de la lista», ha remarcado. Unas explicaciones que, posteriormente, han provocado un tira y afloja en las redes sociales entre el propio Rufián y la patronal.

@gabrielrufian va confirmar el 26 d’octubre, a les 19.27 h, la seva participació al debat d’avui. Per això figurava en totes les comunicacions prèvies. Aquest matí, a les 7.07 h, hem rebut l’avís que no hi assistiria per estar “indispost” i “exhaust”. Li desitgem una bona recuperació i agraïm la participació dels candidats que ens han acompanyat. — Pimec (@Pimec) November 9, 2026

Tira y afloja público

Gabriel Rufián ha calificado de «falsa» la versión de Pimec y ha alegado que él no podía por «problemas de agenda». Asimismo, ha afirmado que la formación republicana ofreció «otro candidato de la lista», pero que la patronal, según él, lo rechazó porque solo querían los números 1. Después de detallar que Pimec le comunicó que dejarían su silla vacía, el cabeza de lista de ERC ha subrayado que Ernest Urtasun ha participado en el debate a pesar de ser número 2 de Frente Amplio por Barcelona.

La organización empresarial ha replicado el tuit de Rufián y ha asegurado que él mismo confirmó el pasado «26 de octubre, a las 19.27 h, su participación en el debate de hoy», y ha añadido que «por eso figuraba en todas las comunicaciones previas». Según la versión de Pimec, el cabeza de lista de Esquerra no ha comunicado hasta esta mañana que «no asistiría por estar ‘indispuesto’ y ‘exhausto'». «Le deseamos una buena recuperación y agradecemos la participación de los candidatos que nos han acompañado», ha sentenciado. «Yo estoy perfectamente», ha contestado Gabriel Rufián, que, en la respuesta, ha añadido que «alguien miente».

Jo estic perfectament. I només diré que aquí algú menteix. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 9, 2026