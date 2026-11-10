Una de las primeras polémicas de la precampaña electoral se registró el lunes, a raíz de un debate organizado por la patronal catalana Pimec. La silla de ERC quedó vacía y causó un enfrentamiento entre el candidato de los republicanos, Gabriel Rufián, y su equipo de campaña con Pimec. En concreto, la patronal comunicó a través de un tuit en la red X que Rufián no asistiría al debate porque estaba «exhausto» debido a la agenda electoral de los últimos días. Una afirmación que fue rápidamente contestada por el candidato, que lo desmintió. Por su parte, la formación republicana asegura que se había acordado que su representante sería otro miembro de la lista. Pero fuentes de la patronal aseguran que ayer a las siete de la mañana recibieron un mensaje en el que se comunicaba, a última hora, la ausencia del cabeza de lista. También discrepan de ERC en que hubiera ningún acuerdo para que fuera otro representante de los republicanos quien participara en el debate. Y, para redondear el lío, Rufián ha hecho este martes por la mañana unas declaraciones abiertamente críticas, en las que ha hablado de «error garrafal de ERC», y otras crípticas, que han permitido que sonaran también como un reproche a su formación pero que se ha negado a concretar.

ERC asegura que se había pactado que los representaría Jordi Albert

De entrada, fuentes del entorno del candidato aseguran que ya habían advertido a Pimec que la agenda de Rufián dificultaba que pudiera asistir al debate y que, por eso, el partido había propuesto a Jordi Albert, diputado en el Parlamento y miembro de la lista –número 3 por Barcelona–, encargado específicamente de cuestiones económicas e industriales. Pimec, sin embargo, insistía en que los participantes debían ser cabezas de lista, a lo cual ERC recuerda que Ernest Urtasun tampoco era el número 1, ya que es el segundo después de Ada Colau, y había sido aceptado en el debate. La patronal lo justifica porque el ministro hará todos los debates catalanes, ya que la cabeza de lista asumirá los estatales al aspirante a presidenta del gobierno español de Frente Amplio.

En todo caso, no se mueven de ahí: aseguran que habían ofrecido la opción de Jordi Albert y que había sido aceptada. «Albert ya tenía el coche en la puerta para ir al debate», aseguran fuentes del entorno de Rufián en conversación con El Món. Una tesis que confirman también desde el equipo de campaña de los republicanos, que insisten en que se ofreció a Albert, especialista en cuestiones económicas y del trabajo. «Otra cosa es que desde Pimec anunciaran a Rufián porque les interesaba mediáticamente», detallan fuentes de ERC.

Gabriel Rufián y Jordi Albert, en un acto de ERC /ACN

«Ha sido un error garrafal de ERC»

Rufián ha querido dar explicaciones esta mañana en una entrevista en la Cadena SER, en el programa Aquí Catalunya, y aún lo ha complicado más. Ha asegurado que ayer se encontraba «perfectamente» y ha atribuido el caso a un supuesto error o falta de coordinación del equipo de campaña del partido. El cabeza de lista ha detallado que el comité «repartió» la participación en los debates y que le comunicaron a él –por tanto, no habría sido decisión suya– que no iría al acto de Pimec y que participaría otro candidato. Incluso ha asegurado que durante el debate él había salido a correr y que se enteró de la polémica después. Rufián ha admitido que fue «un error garrafal» de ERC y ha pedido disculpas por la ausencia. Sin embargo, tampoco ha dejado de reprochar a Pimec sus maneras. «Podrían haber tenido más flexibilidad», sentenció.

«Cada día pienso en dejarlo (…) la ‘interna’ la llevo fatal»

En otro momento de la entrevista, a la pregunta de la presentadora, Marina Fernández, sobre si ha pensado alguna vez en dejar la política, respondió de manera críptica: habló, sin concretar, de hasta qué punto les desgastan las tensiones «internas». «Pienso cada día en dejarlo. De hecho, ayer estuve a punto. La interna la llevo fatal. Y no explicaré nada más», dijo. «¿Estuvo a punto de dejar su partido?», le repreguntó Fernández. «No, no digo mi partido. Digo que la interna la llevo fatal». «¿Qué quiere decir ‘la interna'», insistió la presentadora. «Las dinámicas, los intereses… eso lo llevo fatal. Yo intento hacer mi trabajo tan bien como sé. Y creo sinceramente que no nos va mal. Lo único que pido es un poco de ayuda». «¿De los suyos?», volvió a preguntar la periodista. «De todos», respondió, sin querer concretar.

🟡@gabrielrufian: "Cada día pienso en dejarlo, de hecho ayer estuve a punto" 🔗https://t.co/mKn6hXyieJ https://t.co/grhLRUNIC8 — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) November 10, 2026

Pimec apunta a discrepancias internas de los republicanos

Mientras tanto, Pimec no se mueve ni un milímetro de su versión. Fuentes cercanas al caso aseguran a El Món que desde el primer momento dijeron a ERC que, si no iba el cabeza de lista, la silla quedaría vacía. Y añaden que mantuvieron el criterio ante el mensaje de ERC de las 7 de la mañana –por escrito– en el que se les comunicaba que el candidato estaba indispuesto. Un mensaje, por otro lado, del cual ERC no aclara nada. Sobre el hecho de que Urtasun sí fuera admitido en el debate, Pimec recuerda que, como Colau es la cabeza de lista estatal, todos los partidos y los organizadores de debates han aceptado que el ministro de Cultura será el representante de Frente Amplio en estos foros en Cataluña, como se hizo el domingo en RTVE. Por lo tanto, Pimec entiende que no podía improvisar ayer por la mañana un cambio que alterara todos estos pactos a última hora por el mensaje de ERC. Las mismas fuentes apuntan a discrepancias internas en el partido de Oriol Junqueras, encubiertas con un supuesto desacuerdo con Pimec que la patronal niega.