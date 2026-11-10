Una de les primeres polèmiques de la precampanya electoral s’ha registrat dilluns, arran d’un debat organitzat per la patronal catalana Pimec. La cadira d’ERC va quedar buida i va causar una batussa entre el candidat dels republicans, Gabriel Rufián, i el seu equip de campanya amb Pimec. En concret, la patronal va comunicar a través d’una piulada a la xarxa X que Rufián no assistiria al debat perquè estava “exhaust” arran de l’agenda electoral dels darrers dies. Una afirmació que va ser ràpidament contestada pel candidat, que ho va desmentir. Per la seva banda, la formació republicana assegura que s’havia acordat que el seu representant seria un altre membre de la llista. Però fonts de la patronal asseguren que ahir a les set del matí van rebre un missatge en què es comunicava, a última hora, l’absència del cap de llista. També discrepen d’ERC en el fet que hi hagués cap acord perquè fos un altre representant dels republicans qui participés en el debat. I, per arrodonir l’embolic, Rufián ha fet aquest dimarts al matí unes declaracions obertament crítiques, en què ha parlat de “cagada bestial d’ERC”, i unes altres de críptiques, que ha permès que sonessin també com un retret a la seva formació però que s’ha negat a concretar.
ERC assegura que s’havia pactat que els representaria Jordi Albert
D’entrada, fonts de l’entorn del candidat asseguren que ja havien advertit a Pimec que l’agenda de Rufián feia difícil que pogués assistir al debat i que, per això, el partit havia proposat Jordi Albert, diputat al Parlament i membre de la llista –número 3 per Barcelona–, encarregat específicament de qüestions econòmiques i industrials. Pimec, però, insistia que els participants havien de ser caps de llista, a la qual cosa ERC recorda que Ernest Urtasun tampoc era el número 1, ja que és el segon després d’Ada Colau, i havia estat acceptat en el debat. La patronal ho justifica perquè el ministre farà tots els debats catalans, ja que la cap de llista assumirà els estatals a aspirant a presidenta del govern espanyol de Frente Amplio.
En tot cas, no es mouen d’aquí: asseguren que havien ofert l’opció de Jordi Albert i que havia estat acceptada. “Albert ja tenia el cotxe a la porta per anar al debat”, asseguren fonts de l’entorn de Rufián en conversa amb El Món. Una tesi que confirmen també des de l’equip de campanya dels republicans, que insisteixen que es va oferir Albert, especialista en qüestions econòmiques i del treball. “Una altra cosa és que des de Pimec anunciessin Rufián perquè els interessava mediàticament”, detallen fonts d’ERC.
“Ha estat una cagada bestial d’ERC”
Rufián ha volgut donar explicacions aquest matí en una entrevista a la Cadena SER, al programa Aquí Catalunya, i encara ho ha embolicat més. Ha assegurat que ahir es trobava “perfectament” i ha atribuït el cas a un suposat error o falta de coordinació de l’equip de campanya del partit. El cap de llista ha detallat que el comitè va “repartir” la participació en els debats i que li va comunicar a ell –per tant, no hauria estat decisió seva– que no aniria a l’acte de Pimec i que hi participaria un altre candidat. Fins i tot ha assegurat que durant el debat ell havia sortit a córrer i que es va assabentar de la polèmica després. Rufián ha admès que va ser “una cagada bestial” d’ERC i ha demanat disculpes per l’absència. Ara bé, tampoc no s’ha estat de retreure a Pimec les seves formes. “Haurien pogut tenir més cintura”, ha sentenciat.
“Cada dia penso a deixar-ho (…) la ‘interna’ la porto fatal”
En un altre moment de l’entrevista, a la pregunta de la presentadora, Marina Fernández, sobre si ha pensat alguna vegada a deixar la política, ha respost de manera críptica: ha parlat, sense concretar, de fins a quin punt els desgasten les tensions “internes”. “Penso cada dia a deixar-ho. De fet, ahir vaig estar a punt. La interna la porto fatal. I no explicaré res més”, va dir. “Va estar a punt d’engegar el seu partit?”, li ha repreguntat Fernández. “No, no dic el meu partit. Dic que la interna la porto fatal”. “Què vol dir ‘la interna'”, ha insistit la presentadora. “Les dinàmiques, els interessos… això ho porto fatal. Jo intento fer la meva feina tan bé com sé. I crec sincerament que no ens va malament. L’únic que demano és una mica d’ajuda”. “Dels seus?”, ha tornat a pregunta la periodista. “De tothom”, ha respost, sense voler concretar.
🟡@gabrielrufian: "Cada dia penso en deixar-ho, de fet ahir vaig estar a punt" 🔗https://t.co/mKn6hXyieJ https://t.co/grhLRUNIC8— SER CATALUNYA (@SERCatalunya) November 10, 2026
Pimec apunta a discrepàncies internes dels republicans
Mentrestant, Pimec no es mou ni un mil·límetre de la seva versió. Fonts properes al cas asseguren a El Món que des del primer moment van dir a ERC que, si no hi anava el cap de llista, la cadira quedaria buida. I afegeixen que van mantenir el criteri davant el missatge d’ERC de les 7 del matí –per escrit– en què se’ls comunicava que el candidat estava indisposat. Un missatge, d’altra banda, del qual ERC no n’aclareix res. Sobre el fet que Urtasun sí que fos admès en el debat, Pimec recorda que, com que Colau és la cap de llista estatal, tots els partits i els organitzadors de debats han acceptat que el ministre de Cultura serà el representant de Frente Amplio en aquests fòrums a Catalunya, com es va fer diumenge a RTVE. Per tant, Pimec entén que no podia improvisar ahir al matí un canvi que alterés tots aquests pactes a darrera hora pel missatge d’ERC. Les mateixes fonts apunten a discrepàncies internes al partit d’Oriol Junqueras, encobertes amb un suposat desacord amb Pimec que la patronal nega.