El cap de llista d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha protagonitzat aquest dimarts una polèmica a les xarxes socials amb la patronal Pimec arran de la seva absència d’última hora en el debat electoral organitzat per l’entitat empresarial, que representa a la petita i mitjana empresa. L’absència del dirigent republicà ha desencadenat un encreuament de missatges públics que evidencien la mala maror entre la patronal i el candidat.
Segons ha transcendit durant l’obertura del debat per boca del president de Pimec, Antoni Cañete, la formació republicana ha justificat la baixa de Rufián al·legant que el candidat es trobava “exhaust” i indisposat després del debat televisiu celebrat ahir a la nit a La 2 i Ràdio 4. La moderadora de l’acte de Pimec, la periodista Cristina Riba, ha afegit que l’absència de Rufián “ha estat una sorpresa, perquè estava confirmat, confirmadíssim, que vindria des de fa dies”.
El cap de llista d’@Esquerra_ERC, @gabrielrufian, finalment no ha pogut assistir a #ElDebatDeLesPimes, tot i haver-ne confirmat inicialment la participació. Des de Pimec ens hauria agradat comptar amb la seva presència per conèixer de primera mà les propostes i els compromisos de la formació amb les pimes i els autònoms.— Pimec (@Pimec) November 9, 2026
“Aquest mateix matí, ell mateix ens ha informat que no vindria per una indisposició i cansament”, ha afegit la presentadora a l’inici del debat, on ha lamentat “profundament” la seva absència perquè a Pimec els “interessava molt saber els seus posicionaments”. “És cert que ERC ens ha ofert una alternativa, però Pimec demana els caps de llista o les primeres persones de la llista”, ha remarcat. Unes explicacions que, posteriorment, ha provocat un estira-i-arronsa a les xarxes socials entre el mateix Rufián i la patronal.
@gabrielrufian va confirmar el 26 d’octubre, a les 19.27 h, la seva participació al debat d’avui. Per això figurava en totes les comunicacions prèvies. Aquest matí, a les 7.07 h, hem rebut l’avís que no hi assistiria per estar “indispost” i “exhaust”. Li desitgem una bona recuperació i agraïm la participació dels candidats que ens han acompanyat.— Pimec (@Pimec) November 9, 2026
Estira-i-arronsa públic
Gabriel Rufián ha qualificat de “falsa” la versió de Pimec i ha al·legat que ell no hi podia per “problemes d’agenda”. Així mateix, ha afirmat que la formació republicana va oferir “un altre candidat de la llista”, però que la patronal, segons ell, ho va rebutjar perquè només volien els números 1. Després de detallar que Pimec li va traslladar que deixarien la seva cadira buida, el cap de llista d’ERC ha subratllat que Ernest Urtasun ha participat en el debat tot i ser número 2 de Frente Amplio per Barcelona.
L’organització empresarial ha replicat la piulada de Rufián i ha assegurat que ell mateix va confirmar el passat “26 d’octubre, a les 19.27 h, la seva participació en el debat d’avui”, i ha afegit que “per això figurava en totes les comunicacions prèvies”. Segons la versió de Pimec, el cap de llista d’Esquerra no ha comunicat fins aquest matí que “no hi assistiria per estar ‘indispost’ i ‘exhaust'”. “Li desitgem una bona recuperació i agraïm la participació dels candidats que ens han acompanyat”, ha sentenciat. “Jo estic perfectament”, ha contestat Gabriel Rufián, que, en la resposta, ha afegit que “algú menteix”.
Jo estic perfectament. I només diré que aquí algú menteix.— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 9, 2026
No pateixis, no t’hem trobat a faltar. Descansa 🛌🛌🛌— Xavier García Albiol (@Albiol_XG) November 9, 2026