El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats i cap de llista per al 29-N, Gabriel Rufián, ha donat pràcticament per descartada la possibilitat de tancar una aliança electoral de les forces d’esquerres i ha assegurat que ha estat “a punt” de plegar arran d’aquest intent fallit. En una entrevista a El món a RAC1, el candidat republicà ha reconegut obertament que veu “molt improbable” que les formacions progressistes arribin a una entesa d’última hora, malgrat haver-ho intentat fins a l’últim moment enmig d’unes hores que ha qualificat de frenètiques i decisives.
El dirigent republicà ha assumit en primera persona la manca d’entesa en el bloc d’esquerres. “He fracassat, hem fracassat. M’hauria agradat que hi hagués un front real, una entesa”, ha lamentat Rufián, qui ha explicat que la seva voluntat era simplificar al màxim l’oferta electoral per oferir una opció unitària de les esquerres a l’esquerra del PSOE. El cap de llista d’Esquerra ha detallat que no ha actuat en solitari en l’intent d’articular un front comú d’esquerres. Segons ha revelat, ha treballat braç a braç amb Ada Colau amb l’objectiu d'”arrossegar les direccions dels seus partits” cap a la constitució d’un front unitari d’esquerres, però aquesta pressió interna no ha fructificat.
Durant l’entrevista, Gabriel Rufián ha assegurat que en determinats moments de la negociació “ha estat a punt de marxar i d’enviar-ho tot a fer punyetes”, evidenciant la tensió i el desgast viscuts a les portes del tancament dels terminis electorals. De fet, ERC sempre s’ha mantingut ferma a no renunciar a les seves sigles a Catalunya i fa mesos el president del partit, Oriol Junqueras, va deixar molt clar que ell no havia anat a la presó “perquè Ada Colau sigui diputada en una llista d’Esquerra”. Un posicionament que el mateix candidat republicà va qualificar d'”error” en una entrevista recent a La Sexta.
Una crida a la desesperada sense expectatives d’èxit
Malgrat el seu pessimisme, Rufián ha volgut fer una darrera crida a la responsabilitat de les diferents sigles per intentar reconduir la situació. “Si hi ha un moment històric en què ens hem de posar d’acord i parlar és aquest”, ha reclamat el portaveu d’ERC. Aquesta apel·lació final, però, s’ha vist acompanyada per la mateixa modesta expectativa del dirigent sobre el seu resultat real. “Tant de bo passi, però és molt probable que no sigui així”, ha reiterat Rufián.