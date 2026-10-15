Esquerra Republicana ya tiene los principales nombres que acompañarán a Gabriel Rufián en la candidatura de Barcelona para las elecciones españolas del próximo 29 de noviembre. La ejecutiva nacional de los republicanos ha propuesto a Mireia Ingla, Jordi Albert y Laura Pelay para ocupar los puestos dos, tres y cuatro de la lista por la demarcación barcelonesa. Se trata de tres perfiles de la máxima confianza del presidente del partido, Oriol Junqueras, con un fuerte arraigo territorial y municipalista y una dilatada experiencia en la gestión pública y política. El movimiento, además, hará que la dirección pueda tener un control del futuro grupo parlamentario.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, ha defendido la elección de estos perfiles después de la reunión de la dirección, remarcando la importancia de confeccionar candidaturas enclavadas en el territorio para hacer frente a la coyuntura política actual. «El tiempo nos da la razón de que son las candidaturas nacionales, arraigadas en el territorio las que tienen más fuerza para parar el neofascismo español», ha aseverado el portavoz republicano. En esta misma línea, Isaac Albert ha subrayado la línea estratégica que mantiene la formación para la próxima contienda electoral. «Creemos que el objetivo de ERC siempre ha sido el mismo: defender Cataluña, los intereses de las clases medias y trabajadoras y continuar convirtiéndose en el muro de contención en Cataluña de la ola reaccionaria y españolizadora», ha afirmado.

Los tres elegidos para acompañar a Rufián

La número dos de la lista por Barcelona será Mireia Ingla, abogada de profesión y exalcaldesa de Sant Cugat del Vallès entre los años 2019 y 2023. La dirección republicana destaca de su trayectoria la visión global que aporta la gestión municipal y su capacidad de trabajo en equipo en el ámbito de la administración local. De hecho, Ingla es la responsable de Cumplimiento del partido y fue la encargada de cerrar la investigación de la estructura B del partido avalando las conclusiones de la Comisión de la Verdad.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián en una foto de archivo / Europa Press

En cuanto al número tres, Jordi Albert, cuenta también con un bagaje originado en el mundo municipal, donde ejerció de concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y profesor de secundaria, Albert es diputado en el Parlamento de Cataluña desde 2018 y ocupa actualmente la responsabilidad de portavoz adjunto del grupo parlamentario. El dirigente republicano, de hecho, sonó como alternativa a Rufián cuando estaba en duda si se presentaba por ERC, un movimiento similar al que hizo la dirección cuando la figura de Josep Maria Jové como presidente del grupo parlamentario estaba en cuestión.

Laura Pelay será la número cuatro. Actualmente vicesecretaria general de Mundo del Trabajo, Economía, Lengua, Ciudadanía y Partido Abierto de ERC y concejala en el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès. Licenciada en Ciencias Políticas y en Derecho, con másteres en Análisis Político y Asesoría Institucional por la UB y en Derecho Laboral y Recursos Humanos por el ICAB, compagina su actividad política con el trabajo en una multinacional, la docencia asociada en Ciencias Políticas en la UB y la tutoría del grado de Relaciones Laborales en la UOC. Pelay fue una de las dirigentes que presenció en directo el acto conjunto de Gabriel Rufián e Irene Montero en la UPF, donde el candidato de ERC desafió a la dirección.

El calendario de aprobación de las candidaturas

La definición de estos primeros puestos se enmarca en el proceso interno de la formación para confeccionar las listas definitivas de cara al 29-N. Hasta el 18 de octubre se están celebrando los congresos territoriales para elegir al resto de candidatos y candidatas que integrarán las candidaturas. Una vez finalizados los congresos territoriales y las asambleas sectoriales, la ejecutiva nacional se volverá a reunir el próximo 20 de octubre para elaborar la propuesta definitiva. Esta deberá ser ratificada y avalada posteriormente por el consejo nacional del partido, que se convocará el mismo día 20.