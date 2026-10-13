Esquerra Republicana de Catalunya intenta marcar territorio y contener el malestar interno generado por la propuesta insistente de su portavoz en Madrid, Gabriel Rufián, de construir «frentes amplios» con los Comuns, un objetivo al cual aún no ha renunciado tras el pacto con Podemos, que considera insuficiente. La dirección de Esquerra trata de blindar la marca electoral y fijar un relato de unidad en torno a su propio programa, intentando sofocar el debate interno sobre las alianzas de izquierdas planteado por su portavoz en Madrid y presionado ahora por las llamadas externas como la de Ada Colau. El círculo de Oriol Junqueras ha descartado de plano abrir un proceso de negociación que pueda «diluir las siglas» de ERC para el 29-N y ha defendido el acuerdo de colaboración cerrado con Podemos –los morados no se presentarán en Cataluña–, a la vez que ha rechazado someterlo a la consulta de la militancia, donde hay voces que critican la estrategia y las formas de la dirección.

Es el caso de la exconsejera Dolors Bassa, que ha cuestionado el entendimiento con Podemos y el papel de Rufián de cara a la campaña electoral del 29 de noviembre, ya que hará actos fuera de Cataluña. Las críticas han tenido continuidad en las redes sociales por parte de perfiles como el exdiputado Jordi Orobitg, uno de los impulsores de Foc Nou, que ha cargado duramente contra la gestión de la cúpula republicana: «Si a estas alturas tienes que ir aclarando estas cosas… Tal vez que nos convoquéis a la militancia. Ya no para aprobarlo, que sería del género estúpido por mi parte, como mínimo para que nos lo expliquéis. ¿Dónde ha quedado la ERC asamblearia? ¿Os pensáis que somos corderos?». Orobitg ha manifestado, en declaraciones a El Món, que el acuerdo con Podemos es «una coalición encubierta». «Lo pueden disfrazar como quieran, pero los acuerdos de coalición consisten en pactar cómo te presentas, dónde te presentas, de qué manera y qué personas integran la candidatura», expone, y añade que más allá del nombre que se le pueda dar, «implica un cambio estratégico importante». «Es una coalición entre el binomio Iglesias-Montero y Rufián», sentencia.

Fuentes del Colectivo Primero de Octubre recuerdan a este diario que la última modificación de los estatutos de ERC permite este movimiento de la dirección: «Técnicamente, lo pueden hacer, pero éticamente estaría bien consultarlo a la militancia», subrayan. En todo caso, ponen en duda que los objetivos de Podemos y ERC sean los mismos –ven «discrepancias sustanciales»– y constatan la división interna. Asimismo, consideran que el partido se está traicionando y traicionando sus principios ideológicos y advierten que «renunciar a la coherencia ideológica se acaba pagando». «La coalición es entre ERC y Gabriel Rufián porque este hombre ha tomado agenda propia y padece el síndrome de Madrid». Sin embargo, Isaac Albert ha argumentado este martes que no es necesario consultar a la militancia porque el acuerdo no se ha articulado como «ninguna coalición». «Poca cosa que consultar hay; las listas sí, se deberán votar en la ejecutiva nacional y en un Consejo Nacional», ha sentenciado el portavoz para dar por cerrado el debate organizativo.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa / Sara Soteras / ACN

Nueva desavenencia entre Rufián y ERC por los Comuns

A pesar del intento de dar por cerrada la crisis, este martes se ha producido una nueva desavenencia entre ERC y Rufián, después de que fuera designado cabeza de lista y los republicanos hicieran público el acuerdo con la formación morada. El portavoz de ERC, Isaac Albert, ha cerrado la puerta a un acuerdo con los Comuns para el 29-N porque «no puede ser que la forma de responder a la extrema derecha sea diluir las siglas de ERC». «Esquerra Republicana se presenta en Cataluña y se presenta como Esquerra Republicana», ha remarcado. Pero, acto seguido, Rufián ha insistido en la red X en defender un frente amplio en Cataluña y ha reclamado obviar “vetos y odios que no importan a nadie”, que pueden hacer referencia a las palabras de Junqueras sobre Colau cuando dijo que él no había ido a la cárcel para que la exalcaldesa fuera candidata de ERC. «ERC y Comuns deben hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación», ha defendido el cabeza de lista de ERC en las elecciones españolas.

Jordi Orobitg cree que «Rufián tiene muy claro lo que quiere hacer y los otros van a remolque porque no le plantan cara», y manifiesta que «tiene secuestrada» la dirección del partido. En este sentido, expone que el cabeza de lista de ERC va consolidando sus pasos: ya es candidato, ya tiene un acuerdo con Podemos y ahora quiere sumar a los Comuns, un paso que, según opina, no conseguirá. «Él querría ser el candidato de las izquierdas en España, pero no renunciará a la garantía de los votos de ERC en Cataluña que son los que le aseguran cuatro años más en el Congreso», sentencia.

Por otro lado, lamenta que el presidente y la dirección del partido no le planten cara y lo atribuye a las aspiraciones personales del mismo Oriol Junqueras: «Él quiere ser candidato a la presidencia de la Generalitat y debe contar con todos los apoyos que le hacen ser presidente del partido». «Es inexplicable que el presidente esté desaparecido», sentencia. Desde el Colectivo del Primero de Octubre constatan que Rufián y Junqueras no se pueden ni ver, pero se necesitan. «Junqueras no es un hombre de dar un golpe sobre la mesa, plantarse y enfrentar los problemas», añaden, y se preguntan si Rufián dimitirá en el caso de que no consiga sumar a los Comuns al acuerdo. «¿Qué hará? ¿Tiene que dimitir, no? No lo hará», sentencian.

Colau también presiona a ERC por el acuerdo

En paralelo a la polémica interna en ERC y tras el comentario de Rufián, la exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio a las elecciones del 29 de noviembre, Ada Colau, ha reclamado este martes a ERC y Podemos que se sienten a negociar para lograr una candidatura única de las izquierdas a la izquierda del PSOE. A través de un vídeo publicado en Instagram, Colau ha defendido –en castellano– que aún hay margen para el entendimiento: «Yo quiero insistir con este vídeo que todavía hay tiempo para que nosotros nos sentemos y sigamos hablando, que extendamos la mano desde el Frente Amplio para llegar a acuerdos». La líder del Frente Amplio ha calificado esta coalición como una fórmula «necesaria para detener el fascismo en las próximas elecciones», y ha defendido que todo depende de la voluntad política de los diferentes actores implicados.

ERC rebaja el entendimiento con Podemos a acuerdo de «colaboración»

Desde la sede republicana, Isaac Albert ha justificado el pacto con Podemos como un «muro de contención» frente a la «extrema derecha y la derecha extrema» y el escenario político que se acerca, y ha remarcado que ERC «no es un partido equidistante». Según la versión de la dirección, la colaboración no compromete la identidad de la formación, ya que el programa electoral será únicamente el de ERC y se mantendrán intactas sus siglas. En cuanto a la visibilidad de la campaña, el portavoz ha confirmado que Gabriel Rufián y la dirigente de Podemos, Irene Montero, compartirán escenarios en algunos actos tanto en Madrid como en Barcelona. No obstante, sobre la presencia de los miembros de Podemos en las candidaturas al Congreso, Albert ha aclarado que no ocuparán ninguno de los siete primeros lugares de la lista por Barcelona. De esta manera, si ERC reeditase los siete escaños obtenidos en las últimas elecciones, la formación estatal no obtendría representación parlamentaria a través de las siglas republicanas, una condición que tampoco ha formado parte de las exigencias de Podemos durante la negociación.