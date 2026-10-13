La exconsejera republicana Dolors Bassa ha cuestionado abiertamente la decisión de la dirección de Esquerra Republicana de integrar candidatos de Podem en sus listas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Bassa ha recriminado que el partido «podría haber consultado» a la militancia un acuerdo que abre la puerta a la presencia de la formación de Ione Belarra e Irene Montero en la candidatura a cambio de que el cabeza de lista republicano, Gabriel Rufián, pueda participar en actos de campaña en el resto del Estado.

En una entrevista en Els matins de TV3, la dirigente republicana ha mostrado su desacuerdo ante este intercambio estratégico. «A mí me cuesta entender que Podem pueda ir en la lista de ERC y que Rufián haga campaña fuera de Cataluña», ha asegurado. Bassa ha remarcado la esencia soberanista de la formación republicana para marcar distancias con Podem. A pesar de reconocer que con la formación de la izquierda estatal puede haber puntos de entendimiento «en temas sociales», la exconsejera ha insistido en que no encuentra justificado que las dos fuerzas concurran juntas en las cuatro circunscripciones catalanas.

Más allá del debate ideológico, Bassa ha dirigido sus críticas hacia el funcionamiento interno y el personalismo en la toma de decisiones de la candidatura republicana, apuntando directamente al papel de Rufián en las negociaciones de la lista. En este sentido, la dirigente de ERC ha lamentado que «un líder no esté al servicio de un proyecto, sino que el proyecto esté un poco al servicio del líder», evidenciando un malestar interno por las condiciones alcanzadas por el cabeza de cartel.

Dolors Bassa en un mitin en Girona durante la campaña del 14F

Ganadores y perdedores del acuerdo

Para Dolors Bassa, el balance del pacto responde claramente a cálculos de oportunidad política que favorecen a la formación de Podem por encima de los intereses de la formación republicana. «Parece que los cálculos electorales son mejores. Está visto que Podem gana yendo en la lista de ERC», ha sentenciado. La exconsejera ha concluido su reflexión señalando que el acuerdo sirve principalmente a los objetivos personales y al perfil político del cabeza de lista en Madrid: «Rufián queda tranquilo porque es un poco lo que había ido predicando».