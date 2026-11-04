El Tribunal Supremo ya ha hecho el trabajo y, por tanto, se debe cerrar el caso. Esta es la decisión del Tribunal Constitucional respecto a los recursos de amparo que habían interpuesto Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva contra la decisión de la sala penal de no aplicarles la ley de amnistía por el delito de malversación el pasado 1 de julio y 30 de septiembre de 2024. Los tres recurrieron al TC junto con la exconsejera Dolors Bassa.

Pero la decisión de la alta magistratura el pasado 6 de octubre estimando el amparo de Bassa y ordenando a la poderosa sala penal aplicar la amnistía ha cambiado las cosas. De esta manera, el Supremo, aunque con reproches hacia el TC, tuvo que aplicar la amnistía a los condenados por malversación por extensión de la resolución de Bassa. Con la causa cerrada en el Supremo desde el pasado 19 de octubre, el TC considera que los recursos de amparo no tienen recorrido porque han perdido el objeto de manera «sobrevenida».

Candido Conde Pumpido, en el último pleno del Tribunal Constitucional que se celebró en Cádiz/Nacho Frea/Europa Press

Dos años de espera

Turull alegó que el Supremo hacía «una interpretación extensiva y contraria a la excepción prevista en la Ley de amnistía de haber actuado con el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial». Por su parte, Junqueras y Romeva consideraban que los magistrados hacían una «interpretación irrazonable de las mismas excepciones a la aplicación de la Ley de amnistía, vaciando el contenido de la norma y haciéndola inoperante».

En definitiva, consideraban que se vulneraban los derechos a la legalidad penal, el derecho a la participación política y el derecho a la tutela judicial efectiva. Ahora el TC considera que ha sido el mismo Supremo quien ha resuelto todas las cuestiones con una autoenmienda a sus propias resoluciones. De hecho, esta podría ser la misma solución que tendrán los recursos de amparo interpuestos por Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín que pronto podrán obtener la amnistía después de que el magistrado instructor del Procés cerrara el sumario y lo elevara a la sala para su archivo.