El Tribunal Suprem ja ha fet la feina i, per tant, s’ha de tancar el cas. Aquesta és la decisió del Tribunal Constitucional respecte dels recursos d’empara que havien interposat Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva contra la decisió de la sala penal de no aplicar-los la llei d’amnistia pel delicte de malversació el proppassat 1 de juliol i 30 de setembre de 2024. Tots tres van recórrer al TC juntament amb l’exconsellera Dolors Bassa.
Però la decisió de l’alta magistratura el passat 6 d’octubre estimant l’empara de Bassa i ordenant a la poderosa sala penal a aplicar l’amnistia ha capgirat les coses. D’aquesta manera, el Suprem, tot i que amb retrets cap al TC, va haver d’aplicar l’amnistia als condemnats per malversació per extensió de la resolució de Bassa. Amb la causa tancada al Suprem des del passat 19 d’octubre, el TC considera que els recursos d’empara no tenen recorregut perquè han perdut l’objecte de manera “sobrevinguda”.
Dos anys d’espera
Turull va al·legar que el Suprem feia “una interpretació extensiva i contrària a reu de l’excepció prevista a la Llei d’amnistia d’haver actuat amb el propòsit d’obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial”. Per la seva banda, Junqueras i Romeva consideraven que els magistrats feien una “interpretació irraonable de les mateixes excepcions a l’aplicació de la Llei d’amnistia, buidant el contingut de la norma i fent-la inoperant”.
En definitiva, consideraven que es vulneraven els drets a la legalitat penal, el dret a la participació política i el dret a la tutela judicial efectiva. Ara el TC considera que ha estat el mateix Suprem qui ha resolt totes les qüestions amb una autoesmena a la seves pròpies resolucions. De fet, aquesta podria la ser la mateixa sol·lució que tindran els recursos d’empara interposats per Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín que ben aviat podran obtenir l’amnistia després que el magistrat instructor del Procés tanqués el sumari i l’elevés a la sala pel seu arxiu.