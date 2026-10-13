L’exconsellera republicana Dolors Bassa ha qüestionat obertament la decisió de la direcció d’Esquerra Republicana d’integrar candidats de Podem a les seves llistes per a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. Bassa ha retret que el partit “hauria pogut consultar” a la militància una entesa que obre la porta a la presència de la formació de Ione Belarra i Irene Montero a la candidatura a canvi que el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, pugui participar en actes de campanya a la resta de l’Estat.
En una entrevista a Els matins de TV3, la dirigent republicana ha mostrat la seva disconformitat davant aquest intercanvi estratègic. “A mi em costa entendre que Podem pugui anar a la llista d’ERC i que Rufián faci campanya fora de Catalunya”, ha assegurat. Bassa ha remarcat l’essència sobiranista de la formació republicana per marcar distàncies amb Podem. Malgrat reconèixer que amb la formació de l’esquerra estatal hi pot haver punts d’entesa “en temes socials”, l’exconsellera ha insistit que no troba justificat que les dues forces concorrin plegades a les quatre circumscripcions catalanes.
Més enllà del debat ideològic, Bassa ha dirigit les seves crítiques cap al funcionament intern i el personalisme en la presa de decisions de la candidatura republicana, apuntant directament al paper de Rufián en les negociacions de la llista. En aquest sentit, la dirigent d’ERC ha lamentat que “un líder no estigui al servei d’un projecte, sinó que el projecte estigui un poc al servei del líder”, evidenciant un malestar intern per les condicions aconseguides pel cap de cartell.
Guanyadors i perdedors de l’acord
Per a Dolors Bassa, el balanç del pacte respon clarament a càlculs d’oportunitat política que afavoreixen la formació de Podem per sobre dels interessos de la formació republicana. “Sembla que els càlculs electorals són millors. Està vist que Podem guanya anant a la llista d’ERC”, ha sentenciat. L’exconsellera ha conclòs la seva reflexió assenyalant que l’acord servei principalment als objectius personals i al perfil polític del cap de llista a Madrid: “Rufián queda tranquil perquè és un poc el que havia anat predicant”.