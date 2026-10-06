Sentència esperada, però que encara agafa més valor en l’actual context de convocatòria electoral al Congrés espanyol. Els magistrats del Tribunal Constitucional ha estimat, amb 7 vots a favor i 5 en contra, el recurs d’empara de l’exconsellera de Dolors Bassa i ordenen al Tribunal Suprem aplicar l’amnistia a tots els processats i condemnats per malversació. També entrava en el debat del plenari, la ponència del magistrat José Maria Macías, gens partidari de l’amnistia, però que va retirar el seu document per tal de refer-lo i copsar el sentir majoritari del ple favorable a l’amnistia.
La diferència dels dos textos del ple d’aquest matí era el to i la rotunditat amb què el TC es dirigia a la sala penal del Tribunal Suprem per fer complir la resolució. Amb la decisió, s’obre una etapa definitiva perquè el Suprem en qüetsió d’hores podria aixecar les inhabilitacions d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull i el magistrat instructor, Pablo Llarena, aixecar les ordres de detenció que afecten els exiliats, Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín.
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