Esquerra Republicana ja té els principals noms que acompanyaran Gabriel Rufián a la candidatura de Barcelona per a les eleccions espanyoles del pròxim 29 de novembre. L’executiva nacional dels republicans ha proposat Mireia Ingla, Jordi Albert i Laura Pelay per ocupar els llocs dos, tres i quatre de la llista per la demarcació barcelonina. Es tracta de tres perfils de la màxima confiança del president del partit, Oriol Junqueras, amb un fort arrelament territorial i municipalista i una dilata experiència en la gestió pública i política. El moviment, a més, farà que la direcció pugui tenir un control del futur grup parlamentari.
El portaveu d’ERC, Isaac Albert, ha defensat la tria d’aquests perfils posteriorment a la reunió de la direcció, remarcant la importància de confeccionar candidatures enclavades al territori per fer front a la conjuntura política actual. “El temps ens dona la raó que són les candidatures nacionals, arrelades al territori les que tenen més força per parar el neofeixisme espanyol”, ha asseverat el portaveu republicà. En aquesta mateixa línia, Isaac Albert ha subratllat la línia estratègica que manté la formació per a la pròxima contesa electoral. “Creiem que l’objectiu d’ERC sempre ha estat el mateix: defensar Catalunya, els interessos de les classes mitjanes i treballadores i continuar esdevenint el mur de contenció a Catalunya de l’onada reaccionària i espanyolitzadora”, ha afirmat.
Els tres escollits per acompanyar Rufián
La número dos de la llista per Barcelona serà Mireia Ingla, advocada de professió i exalcaldessa de Sant Cugat del Vallès entre els anys 2019 i 2023. La direcció republicana destaca de la seva trajectòria la visió global que aporta la gestió municipal i la seva capacitat de treball en equip en l’àmbit de l’administració local. De fet, Ingla és la responsable de Compliment del partit i va ser l’encarregada de tancar la investigació de l’estructura B del partit avalant les conclusions de la Comissió de la Veritat.
Pel que fa al número tres, Jordi Albert, compta també amb un bagatge originat en el món municipal, on va exercir de regidor a l’oposició a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i professor de secundària, Albert és diputat al Parlament de Catalunya des del 2018 i ocupa actualment la responsabilitat de portaveu adjunt del grup parlamentari. El dirigent republica, de fet, va sonar com a alternativa a Rufián quan estava en dubte si es presentava per ERC, un moviment similar al que va fer la direcció quan la figura de Josep Maria Jové com a president del grup parlamentari estava en qüestió.
Laura Pelay serà la número quatre. Actualment vicesecretària general de Món del Treball, Economia, Llengua, Ciutadania i Partit Obert d’ERC i regidora a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Llicenciada en Ciències Polítiques i en Dret, amb màsters en Anàlisi Política i Assessoria Institucional per la UB i en Dret Laboral i Recursos Humans per l’ICAB, compagina la seva activitat política amb la feina en una multinacional, la docència associada en Ciències Polítiques a la UB i la tutoria del grau de Relacions Laborals a la UOC. Pelay va ser una de les dirigents que va presenciar en directe l’acte conjunt de Gabrier Rufián i Irene Montero a la UPF, on el candidat d’ERC va desafiar la direcció.
El calendari d’aprovació de les candidatures
La definició d’aquests primers llocs s’emmarca en el procés intern de la formació per confeccionar les llistes definitives de cara al 29-N. Fins al 18 d’octubre s’estan celebrant els congressos territorials per escollir la resta de candidats i candidates que integraran les candidatures. Una vegada finalitzats els congressos territorials i les assemblees sectorials, l’executiva nacional es tornarà a reunir el pròxim 20 d’octubre per elaborar la proposta definitiva. Aquesta haurà de ser ratificada i avalada posteriorment pel consell nacional del partit, que es convocarà el mateix dia 20.