Esquerra Republicana aprovechó el Consejo Nacional del fin de semana pasado para activar la maquinaria para elaborar la lista electoral para las elecciones españolas. Y, una semana y media después, el presidente del partido, Oriol Junqueras, según adelantó el Ara y ha confirmado El Món, se reunirá el miércoles, probablemente por la tarde, con los miembros del grupo parlamentario de ERC en Madrid. El encuentro tendrá lugar después del último desafío de Gabriel Rufián a la dirección de ERC, que advirtió en público que no volvería a presentarse como candidato de los republicanos «si no se cumplen unas condiciones». Unas condiciones que evitó concretar durante un acto celebrado recientemente en Madrid y que podrían pasar por rodearse de gente de su confianza, aunque los candidatos de ERC se eligen por primarias. Este movimiento ha destapado la caja de los truenos de ERC en Madrid, donde la tensión con Gabriel Rufián, que no es nueva, ya es pública. De hecho, fuentes consultadas por El Món aseguran que el líder de los republicanos en el Congreso, más allá de su equipo directo, no tiene ninguna sintonía con los otros seis diputados que forman parte del grupo parlamentario, unos compañeros que hace tiempo que se sienten menospreciados.

Lo que ya era un secreto a voces fue destapado del todo hace unos días por el diputado Jordi Salvador Duch, con un mensaje en la red social X: «ERC no es ninguna plataforma personal ni un espacio de ultimátums». Salvador reclamó a Rufián que mostrara «respeto» hacia el equipo del «grupo parlamentario -cargos electos y técnicos, en el partido y en la militancia», y no cerró las puertas a hablar en público de lo que ocurre en el grupo para acabar así con «la tontería». «La paciencia tiene un límite», sentenció. Un tuit que evidencia el malestar que genera la propuesta del portavoz de ERC en Madrid, que instrumentaliza su cargo para impulsar un proyecto y una marca personal, y que, además, menosprecia a sus compañeros de grupo, en particular, y al partido, en general. Esta no fue la única voz que se posicionó públicamente contra Rufián y, de paso, contra la dirección: «No entiendo por qué la dirección no defiende el trabajo y el compromiso del grupo parlamentario de ERC en Madrid ante el menosprecio de su líder», aseguró Xavier Godàs, rival de Junqueras en el pasado Congreso Nacional del partido, a través de las redes sociales.

Rufián inició el pulso personal con ERC en el acto con Irene Montero en Barcelona cuando, ante la presencia de dos miembros de la ejecutiva, reclamó al partido de Junqueras que liderara su propuesta, y no se mordió la lengua: «Si me va el cargo, me voy a casa». Pero más allá de los actos que protagoniza para intentar impulsar su proyecto de frente de izquierdas, ahora también usa los pasillos del Congreso para proponer que el frente de izquierdas también se replique en las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña para «inspirar otros territorios». «ERC no existe en Madrid, solo existe Rufián», detalló a este diario hace unos días una fuente conocedora del funcionamiento interno del grupo parlamentario en Madrid. Una segunda fuente consultada por este diario habla de deslealtades por parte de Rufián. Asimismo, señala que él va a lo suyo y que no quiere saber nada del resto de miembros del grupo parlamentario, y califica el frente de izquierdas planteado por él como una OPA al grupo parlamentario. «La sintonía es cero», sentencia.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. | Congreso de los Diputados

Críticos de ERC denuncian a Rufián ante la comisión de garantías del partido

En medio de esta crispación, el Colectivo Primero de Octubre, los octubristas de Esquerra Republicana, hicieron público el conflicto interno que genera la figura de Rufián en el seno del partido y a principios de mayo presentaron una denuncia interna contra el portavoz de Esquerra en Madrid por «indisciplina». Ante lo que consideran una actuación una “falta de liderazgo” por parte de la dirección que lidera Junqueras, los críticos de ERC acudieron a la Comisión de Garantías del partido para pedir que se le expediente por su actuación política. Mientras se estudia el caso, reclaman como medida cautelar que se limiten sus funciones de representación, ya que consideran que el frente de izquierdas que está impulsando “se aleja de manera evidente de los posicionamientos oficiales acordados por los órganos del partido”.

Fuentes de esta corriente señalan a este diario que no hay respuesta a esta denuncia presentada al partido, que tiene la pelota en su tejado. Pero remarcan que han obtenido apoyo por parte de militantes del partido que están «muy de acuerdo» con su descripción del malestar que genera el portavoz de ERC en Madrid. Con todo, lamentan que la dirección de ERC no se atreva a prescindir de sus servicios porque no deja de ser una «figura mediática y un activo electoral«, pero consideran que el partido debería recuperar «la centralidad soberanista» y descartar frontalmente la propuesta de Rufián porque creen que ya no es útil para el proyecto político de ERC. En este sentido, las mismas fuentes apuntan que el portavoz de ERC en Madrid sufre «un síndrome de Estocolmo» tras estar tantos años en Madrid.

Más allá de los octubristas, fuentes del territorio consultadas por El Món apuntan que Rufián parte de una idea errónea, porque el frente de izquierdas no les asegura tener más representación y, además, se aleja del papel que debe hacer ERC, que en ningún caso debe hacer la función de dar aire a las izquierdas españolas. «Su marco es estatal», dicen estas fuentes, que también remarcan que el actual portavoz de ERC en Madrid no pisa el territorio y está desconectado de Cataluña. Asimismo, lamentan que las primeras críticas públicas hayan surgido cuando Gabriel Rufián ha comenzado a hablar de listas y condiciones de quién iba en la lista y quién no. «Deberían haber alzado la voz antes», resumen.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián en una foto de archivo / Europa Press

La dirección intenta calmar las aguas en público para conservar el «activo» Rufián

Pero la tensión no es solo en el grupo parlamentario de los republicanos en Madrid. Varias fuentes han apuntado las malas relaciones que mantiene Rufián con la dirección del partido. «Con Junqueras no mantiene buena relación», destaca una de las fuentes consultadas, mientras que otras afirman que poca gente le coge el teléfono. Otra fuente recuerda que Rufián apoyó a Junqueras en el proceso congresual de hace más de un año: «Es curioso que esta dirección tenga problemas con quienes eran sus amigos». Aun así, se apunta que la dirección evita abrir una guerra pública con Rufián y, además, no quiere renunciar al rédito electoral que tiene el portavoz electoral de ERC en Madrid. Asimismo, subraya que la dirección quiere canalizar esta cuestión por la vía del procedimiento de elección de candidatos –el reglamento aprobado por ERC–, que es por donde tendrá que pasar todo el mundo. «Rufián no puede instrumentalizar el partido para un proyecto inequívocamente personal y para catapultarse políticamente en el ámbito estatal», apunta la misma fuente.

En este sentido, y ante el dilema que plantea el portavoz de ERC en Madrid, el mensaje que traslada la dirección en público es otro porque quieren conservar el «activo» electoral que es Gabriel Rufián. Els de Junqueras quieren evitar hacer ruido alrededor de su figura y dejan en su tejado la decisión de repetir de nuevo como candidato de ERC a las elecciones españolas. De hecho, antes de aprobar el reglamento, que plasmará si ERC quiere rehacer los puentes con Rufián o quiere romper definitivamente, la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, se mostró convencida de que se haría una lista donde «todos se puedan sentir cómodos». «Y, evidentemente, con Gabriel Rufián al frente si él quiere, porque es uno de los mejores activos que tenemos en el partido», aseguró antes de que el mismo Oriol Junqueras afirmara en un acto público que «Gabriel Rufián será el candidato de ERC en las próximas elecciones».

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, en un acto en el País Valencià / Europa Press

De hecho, diferentes miembros de la ejecutiva de ERC se han posicionado a favor de que Rufián repita como candidato, pero han mostrado el desacuerdo con la intención de liderar un frente unitario de las izquierdas soberanistas y españolas. Así, Isaac Albert, vicesecretario general de comunicación del partido, afirmó en el Més Nit del 3CatInfo que Gabriel Rufián es un «activo» en clave electoral porque considera que permitiría al partido llegar más allá de las fronteras ideológicas y lo definió como «el mejor candidato posible a las elecciones de Madrid». Aun así, ha señalado que el proyecto al que aspira el actual portavoz de ERC en Madrid «no suma» y «no es una buena estrategia».

Antes de aprobarse el reglamento para elaborar las listas, el secretario general adjunto de ERC, Oriol López, afirmó en una entrevista posterior a la de Isaac Albert en La 2 Cat que la dirección de Junqueras y Rufián estaban «muy cerca» de encontrar la fórmula que permita a las dos partes cerrar el debate. «ERC liderará en Cataluña, con Gabriel Rufián, un proyecto que puede ser mucho más amplio», afirmó López, que también señaló que el frente amplio es el «junquerismo». «Y Rufián también es producto de eso, de crecer a ambos lados», concluyó. Ante este escenario, hay voces dentro de ERC que señalan que Rufián tiene dos opciones para impulsar este frente de izquierdas: generar un debate interno para convencer al partido o arrancar su proyecto al margen de ERC. Y, por otro lado, defienden que el partido de Oriol Junqueras debería plantearse cambiar de candidato.