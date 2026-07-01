El expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rechazado públicamente el frente amplio de izquierdas a la izquierda del PSOE que ha planteado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, una propuesta que destapó la caja de los truenos en el grupo de Madrid. «No comparto la propuesta de Rufián», dijo Aragonès en una entrevista en el programa Aquí Catalunya de la Cadena Ser, donde dejó claro que «Esquerra Republicana debe continuar siendo Esquerra Republicana». «Nosotros no somos la izquierda del PSOE, somos la izquierda de Cataluña y es lo que somos desde 1931», sentenció.

Aragonès ha defendido que ERC es un partido que va «mucho más allá» de ser un espacio político a la izquierda de otro partido. Aunque admite que en la formación republicana puede haber gente que «se siente a la izquierda del PSOE», el expresidente ha remarcado que «también hay personas que están a favor de ERC porque es independentista, y si no tal vez votarían al PSC». Para Pere Aragonès, la formación que preside Oriol Junqueras debe aspirar a ser «un partido amplio, que vaya del centro a la izquierda», que pueda incluir personas de diferentes sensibilidades como Joan Tardà o Carles Campuzano. «Ese es el rol de ERC», insistió antes de dejar claro que ERC no debe resolver los problemas que puedan tener Sumar o Podemos.

Pere Aragonès se suma así a otras personalidades de ERC que han rechazado públicamente el frente amplio de Rufián. Hace unas semanas, después de que Gabriel Rufián pusiera «condiciones» a la dirección para repetir como candidato, Xavier Godàs, rival de Junqueras en el pasado Congreso Nacional del partido en la lista que apoyó Junqueras, censuró que la actual dirección de ERC no actuara contra el líder de la formación en Madrid. «No entiendo por qué la dirección no defiende el trabajo y el compromiso del grupo parlamentario de ERC en Madrid ante el desprecio de su jefe de filas», sentenció a través de la red social X.

El presidente del Gobierno, Pere Aragonès, con el cabeza de lista de ERC en las elecciones del 23-J, Gabriel Rufián, en L’Hospitalet / ACN

Consideran que instrumentaliza el cargo para impulsar una marca personal

También se ha posicionado públicamente el diputado de ERC Jordi Salvador Duch que, a través de las redes sociales, evidenció el malestar que genera la propuesta del portavoz de ERC en Madrid, ya que internamente se considera que Rufián instrumentaliza su cargo para impulsar un proyecto y una marca personal. “ERC no es ninguna plataforma personal ni un espacio de ultimátums”, dijo el diputado republicano, y pidió «respeto» hacia el equipo del «grupo parlamentario -cargos electos y técnicos–, al partido y a la militancia». Por otro lado, fuentes conocedoras del funcionamiento interno del grupo parlamentario en Madrid detallaron a El Món que «ERC no existe en Madrid, solo existe Rufián” y una segunda fuente agregó que la sintonía entre Rufián y el resto de diputados es «cero» porque, además, el portavoz no quiere saber nada de los demás miembros del grupo parlamentario.