L’expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebutjat públicament el front ampli d’esquerres a l’esquerra del PSOE que ha plantejat el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, una proposta que va destapar la capsa dels trons al grup de Madrid. “No comparteixo la proposta de Rufián”, ha dit Aragonès en una entrevista al programa Aquí Catalunya de la Cadena Ser, on ha deixat clar que “Esquerra Republicana ha de continuar sent Esquerra Republicana”. “Nosaltres no som l’esquerra del PSOE, som l’esquerra de Catalunya i és el que som des del 1931”, ha sentenciat.
Aragonès ha defensat que ERC és un partit que va “molt més enllà” de ser un espai polític a l’esquerra d’un altre partit. Tot i admetre que a la formació republicana hi pot haver gent que “se sent a l’esquerra del PSOE”, l’expresident ha remarcat que “també hi ha persones que estan a favor d’ERC perquè és independentista, i sinó potser votarien el PSC”. Per a Pere Aragonès, la formació que presideix Oriol Junqueras ha d’aspirar a ser “un partit ampli, que vagi del centre a l’esquerra”, que pugui encabir persones de diferents sensibilitats com Joan Tardà o Carles Campuzano. “Aquest és el rol d’ERC”, ha insistit abans de deixar clar que ERC no ha de solucionar els problemes que puguin tenir Sumar o Podem.
Pere Aragonès se suma així a altres personalitats d’ERC que han rebutjat públicament el front ampli de Rufián. Fa unes setmanes, després que Gabriel Rufián posés “condicions” a la direcció per repetir com a candidat, Xavier Godàs, rival de Junqueras en el passat Congrés Nacional del partit a la llista que va donar suport Junqueras, va censurar que l’actual direcció d’ERC no actués contra el líder de la formació a Madrid. “No entenc per què la direcció no defensa la feina i el compromís del grup parlamentari d’ERC a Madrid davant el menyspreu del seu cap de files”, va sentenciar a través de la xarxa social X.
Consideren que instrumentalitza el càrrec per impulsar una marca personal
També s’ha posicionat públicament el diputat d’ERC Jordi Salvador Duch que, a través de les xarxes socials, va evidenciar el malestar que genera la proposta del portaveu d’ERC a Madrid, ja que internament es considera que Rufián instrumentalitza el seu càrrec per impulsar un projecte i una marca personal. “ERC no és cap plataforma personal ni un espai d’ultimàtums”, va dir el diputat republicà, i va demanar “respecte” cap a l’equip del “grup parlamentari -càrrecs electes i tècnics–, al partit i a la militància”. D’altra banda, fonts coneixedores del funcionament intern del grup parlamentari a Madrid van detallar a El Món que “ERC no existeix a Madrid, només existeix Rufián” i una segona font va afegir que la sintonia entre Rufián i la resta de diputats és “zero” perquè, a més, el portaveu no vol saber res de la resta de membres del grup parlamentari.