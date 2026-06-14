Les “condicions” de Rufián destapen la capsa dels trons d’ERC a Madrid

Esquerra Republicana va aprofitar el Consell Nacional del cap de setmana passat per activar la maquinària per elaborar la llista electoral per a les eleccions espanyoles. I, una setmana i mitja després, el president del partit, Oriol Junqueras, segons va avançar l’Ara i ha confirmat El Món, es reunirà dimecres, probablement a la tarda, amb els membres de grup parlamentari d’ERC a Madrid. La trobada tindrà lloc després de l’últim desafiament de Gabriel Rufián a la direcció d’ERC, que va advertir en públic que no es tornaria a presentar com a candidat dels republicans “si no es compleixen unes condicions”. Unes condicions que va evitar concretar durant un acte celebrat recentment a Madrid i que podrien passar per envoltar-se de gent de la seva confiança, malgrat que els candidats d’ERC s’escullen per primàries. Aquest moviment ha destapat la capsa dels trons d’ERC a Madrid, on la tensió amb Gabriel Rufián, que no és nova, ja és pública. De fet, fonts consultades per El Món asseguren que el cap de files dels republicans al Congrés, més enllà del seu equip directe, no té gens de sintonia amb els altres sis diputats que formen part del grup parlamentari, uns companys que fa temps que se senten menyspreats.
El que ja era un secret de domini públic va ser destapat del tot fa uns dies pel diputat Jordi Salvador Duch, amb un missatge a la xarxa social X: “ERC no és cap plataforma personal ni un espai d’ultimàtums”. Salvador va reclamar a Rufián que mostrés “respecte” cap a l’equip del “grup parlamentari -càrrecs electes i tècnics, al partit i a la militància”, i no va tancar les portes a parlar en públic del que passa al grup per acabar així amb “la ximpleria”. “La paciència té un límit”, va sentenciar. Una piulada que evidencia el malestar que genera la proposta del portaveu d’ERC a Madrid, que instrumentalitza el seu càrrec per impulsar un projecte i una marca personal personal, i que, a més, menysté els seus companys de grup, en particular, i el partit, en general. Aquesta no va ser l’única veu que es va posicionar públicament contra Rufián i, de passada, contra la direcció: “No entenc per què la direcció no defensa la feina i el compromís del grup parlamentari d’ERC a Madrid davant el menyspreu del seu cap de files”, va assegurar Xavier Godàs, rival de Junqueras en el passat Congrés Nacional del partit, a través de les xarxes socials.
Rufián va iniciar el pols personal amb ERC en l’acte amb Irene Montero a Barcelona quan, davant la presència de dos membres de l’executiva, va reclamar al partit de Junqueras que liderés la seva proposta, i no es va mossegar la llengua: “Si m’hi va el càrrec, marxo a casa”. Però més enllà dels actes que protagonitza per intentar impulsar el seu projecte de front d’esquerres, ara també fa servir els passadissos del Congrés per proposar que el front d’esquerres també es repliqui en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya per “inspirar altres territoris”. “ERC no existeix a Madrid, només existeix Rufián”, va detallar a aquest diari fa uns dies una font coneixedora del funcionament intern del grup parlamentari a Madrid. Una segona font consultada per aquest diari parla de deslleialtats per part de Rufián. Així mateix, assenyala que ell va a la seva i que no vol saber res de la resta de membres del grup parlamentari, i qualifica el front d’esquerres plantejat per ell com una OPA al grup parlamentari. “La sintonia és zero”, sentencia.
Crítics d’ERC denuncien Rufián davant la comissió de garanties del partit
Enmig d’aquesta crispació, el Col·lectiu Primer d’Octubre, els octubristes d’Esquerra Republicana, van fer públic el conflicte intern que genera la figura de Rufián en el si del partit i a principis de maig van presentar una denúncia interna contra el portaveu d’Esquerra a Madrid per “indisciplina”. Davant el que consideren una actuació una “manca de lideratge” per part de la direcció que lidera Junqueras, els crítics d’ERC van acudir a la Comissió de Garanties del partit per demanar que se l’expedienti per la seva actuació política. Mentre s’estudia el cas, reclamen com a mesura cautelar que es limitin les seves funcions de representació, ja que consideren que el front d’esquerres que està impulsant “s’allunya de manera evident dels posicionaments oficials acordats pels òrgans del partit”.
Fonts d’aquest corrent assenyalen a aquest diari que no hi ha cap resposta a aquesta denúncia presentada al partit, que té la pilota a la seva teulada. Però remarquen que han obtingut suport per part de militants del partit que estan “molt d’acord” amb la seva descripció del malestar que genera el portaveu d’ERC a Madrid. Amb tot, lamenten que la direcció d’ERC no s’atreveixi a prescindir dels seus serveis perquè no deixa de ser una “figura mediàtica i un actiu electoral“, però consideren que el partit hauria de recuperar “la centralitat sobiranista” i descartar frontalment la proposta de Rufián perquè creuen que ja no és útil per al projecte polític d’ERC. En aquest sentit, les mateixes fonts apunten que el portaveu d’ERC a Madrid pateix “una síndrome d’Estocolm” després d’estar tants anys a Madrid.
Més enllà dels octubristes, fonts del territori consultades per El Món apunten que Rufián parteix d’una idea errònia, perquè el front d’esquerres no els assegura tenir més representació i, a més, s’allunya del paper que ha de fer ERC, que en cap cas ha de fer la funció de donar aire a les esquerres espanyoles. “El seu marc és estatal”, diuen aquestes fonts, que també remarquen que l’actual portaveu d’ERC a Madrid no trepitja el territori i està desconnectat de Catalunya. Així mateix, lamenten que les primeres crítiques públiques hagin sorgit quan Gabriel Rufián ha començat a parlar de llistes i condicions de qui anava a la llista i qui no. “Haurien d’haver aixecat la veu abans”, resumeixen.
La direcció intenta calmar les aigües en públic per conservar l'”actiu” Rufián
Però la tensió no és només al grup parlamentari dels republicans Madrid. Diverses fonts han apuntat les males relacions que manté Rufián amb la direcció del partit. “Amb Junqueras no manté bona relació”, destaca una de les fonts consultades, mentre que altres afirmen que poca gent li agafa el telèfon. Una altra font recorda que Rufián va donar suport a Junqueras en el procés congressual de fa més d’un any: “És curiós que aquesta direcció tingui problemes amb qui eren els seus amics”. Tot i això, s’apunta que la direcció evita obrir una guerra pública amb Rufián i, a més, no vol renunciar al rèdit electoral que té el portaveu electoral d’ERC a Madrid. Així mateix, subratlla que la direcció vol canalitzar aquesta qüestió per la via de procediment d’elecció de candidats –el reglament aprovat per ERC–, que és per on haurà de passar tothom. “Rufián no pot instrumentalitzar el partit per a un projecte inequívocament personal i per catapultar-se políticament en l’àmbit estatal”, apunta la mateixa font.
En aquest sentit, i davant el dilema que planteja el portaveu d’ERC a Madrid, el missatge que trasllada la direcció en públic és un altre perquè volen conservar l'”actiu” electoral que és Gabriel Rufián. Els de Junqueras volen evitar fer soroll al voltant de la seva figura i deixen a la seva teulada la decisió de repetir de nou com a candidat d’ERC a les eleccions espanyoles. De fet, abans d’aprovar el reglament, que plasmarà si ERC vol refer els ponts amb Rufián o vol trencar definitivament, la secretària general del partit, Elisenda Alamany, es va mostrar convençuda que es faria una llista on “tothom es pugui sentir còmode”. “I, evidentment, amb Gabriel Rufián al capdavant si ell vol, perquè és un dels millors actius que tenim al partit”, va assegurar abans que el mateix Oriol Junqueras afirmés en un acte públic que “Gabriel Rufián serà el candidat d’ERC a les pròximes eleccions”.
De fet, diferents membres de l’executiva d’ERC s’han posicionat a favor que Rufián repeteixi com a candidat, però han mostrat el desacord amb la intenció de liderar un front unitari de les esquerres sobiranistes i espanyoles. Així, Isaac Albert, vicesecretari general de comunicació del partit, va afirmar al Més Nit del 3CatInfo que Gabriel Rufián és un “actiu” en clau electoral perquè considera que permetria al partit arribar més enllà de les fronteres ideològiques i el va definir com “el millor candidat possible a les eleccions de Madrid”. Tot i això, ha assenyalat que el projecte al qual aspira l’actual portaveu d’ERC a Madrid “no suma” i “no és una bona estratègia”.
Abans d’aprovar-se el reglament per elaborar les llistes, el secretari general adjunt d’ERC, Oriol López, va afirmar en una entrevista posterior a la d’Isaac Albert a La 2 Cat que la direcció de Junqueras i Rufián estaven “molt a prop” de trobar la fórmula que permeti a les dues parts tancar el debat. “ERC liderarà a Catalunya, amb Gabriel Rufián, un projecte que pot ser molt més ampli”, va afirmar López, que també va assenyalar que el front ampli és el “junquerisme”. “I Rufián també és producte d’això, de créixer a banda i banda”, va concloure. Davant aquest escenari, hi ha veus dins d’ERC que assenyalen que Rufián té dues opcions per impulsar aquest front d’esquerres: generar un debat intern per convèncer el partit o arrencar el seu projecte al marge d’ERC. I, d’altra banda, defensen que el partit d’Oriol Junqueras s’hauria de plantejar canviar de candidat.