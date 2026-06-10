El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha tornat a apostar per crear un “front d’esquerres”, però ara ho vol fer a Catalunya. Segons el portaveu republicà a la cambra espanyola la creació d’una aliança de partits d’esquerres a Catalunya ha de servir per “inspirar altres territoris”. En una intervenció feta a la sessió de control del Congrés dels Diputats el líder republicà a Madrid ha assegurat que no aprofitar el temps que ens quedi és irresponsable i negligent” i destaca que des de la seva formació es neguen a entrar en un estat de “melangia i tristesa absoluta” davant de la situació política a l’Estat espanyol i a Catalunya amb una dreta i extrema dreta amb cada vegada més força.
El líder d’ERC al Congrés dels Diputats ha asseverat que “hi ha moltíssima gent en aquest país que és progressista i vol que aquest govern es mantingui, però que no vol votar el PSOE, sobretot ara. Ho repeteixo i em sap greu ser pesat: cal crear un espai votable en aquest sentit”. “Fixi’s si són dolents els que venen darrere, em refereixo a l’alternativa, que això s’està aguantant”, ha conclòs Rufián mencionant la resistència del PSOE.
Els perills de l’ascens de la dreta i l’extrema dreta
Rufián ha fet una reflexió davant de la situació política a l’Estat espanyol i ha assegurat que creu que “la gent al carrer el que vol és que aprofitem el temps que tenim, perquè el que ve és molt dur”. De fet, aquest possible ascens de la dreta i l’extrema dreta a Catalunya i l’Estat espanyol i ha assegurat que un ascens al poder per part del PP i Vox generaria “patiment social” i “perill d’il·legalització” per als partits independentistes. “Queda temps. En política sempre hi ha temps. Jo estic convençut que, quan realment se li vegin les orelles al llop, quan hi hagi una data d’eleccions, en definitiva, la gent es mourà”, ha assegurat el líder d’ERC a Madrid.