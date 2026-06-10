El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a apostar por crear un «frente de izquierdas», pero ahora lo quiere hacer en Cataluña. Según el portavoz republicano en la cámara española, la creación de una alianza de partidos de izquierdas en Cataluña debe servir para «inspirar a otros territorios». En una intervención hecha en la sesión de control del Congreso de los Diputados, el líder republicano en Madrid ha asegurado que no aprovechar el tiempo que nos queda es irresponsable y negligente” y destaca que desde su formación se niegan a entrar en un estado de “melancolía y tristeza absoluta” ante la situación política en el Estado español y en Cataluña con una derecha y extrema derecha cada vez con más fuerza.

El líder de ERC en el Congreso de los Diputados ha aseverado que «hay muchísima gente en este país que es progresista y quiere que este gobierno se mantenga, pero que no quiere votar al PSOE, sobre todo ahora. Lo repito y lamento ser pesado: hay que crear un espacio votable en este sentido». «Fíjese si son malos los que vienen detrás, me refiero a la alternativa, que esto se está aguantando», ha concluido Rufián mencionando la resistencia del PSOE.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. | Congreso de los Diputados

Los peligros del ascenso de la derecha y la extrema derecha

Rufián ha hecho una reflexión ante la situación política en el Estado español y ha asegurado que cree que «la gente en la calle lo que quiere es que aprovechemos el tiempo que tenemos, porque lo que viene es muy duro». De hecho, este posible ascenso de la derecha y la extrema derecha en Cataluña y el Estado español ha asegurado que un ascenso al poder por parte del PP y Vox generaría “sufrimiento social” y “peligro de ilegalización” para los partidos independentistas. «Queda tiempo. En política siempre hay tiempo. Yo estoy convencido de que, cuando realmente se le vean las orejas al lobo, cuando haya una fecha de elecciones, en definitiva, la gente se moverá», ha asegurado el líder de ERC en Madrid.