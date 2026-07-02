L’endemà que l’expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i després que altres veus del partit s’hagin oposat al front ampli de Gabriel Rufián, que no compta amb el suport de la direcció del partit encapçalada per Oriol Junqueras, el portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats ha insistit aquest dijous a la necessitat d’impulsar una opció d’esquerra diferent de la de Sumar i liderada per forces sobiranistes. Així, ha desafiat la seva formació a decidir en les primàries si s’aposta pel seu front d’esquerres. En cas contrari, ha augurat que “l’esquerra se’n va a fer punyetes durant anys”.
Rufián ha plantejat la idea en dos apunts publicats a la xarxa social X, on ha sostingut que, al marge del que s’opini de Sumar –”i de la innegable operació mediàtica que hi va haver darrere”–, només hi ha “una cosa clara: O som capaços de crear un altre espai que es pugui votar al seu lloc o l’esquerra se’n va a fer punyetes durant anys”. En aquest punt, Rufián ha volgut deixar clar que aquest espai ha de ser liderat per les esquerres sobiranistes amb un programa comú basat en l’habitatge, les condicions de vida i el dret d’autodeterminació, com a eixos fonamentals.
Així mateix, el líder dels republicans a Madrid –sense fer referència al partit de Junqueras en cap moment– defensa que qui cregui que la seva bandera, “i el seu bon resultat electoral particular”, el protegirà “o és un inconscient o és un negligent”. En concret, planteja que en aquest espai que promulga hi ha d’haver “confluències de col·laboració mútua província a província, amb generositat i amb la calculadora a la mà”. “I on no hi hagi acord, primàries”, ha afegit.
Se opine lo que se opine de Sumar (y de la innegable operación mediática que hubo detrás) solo hay una cosa clara.— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 2, 2026
O somos capaces de crear otro espacio votable en su lugar o la izquierda se va al carajo para años.
Y ese espacio debe ser liderado por las izquierdas soberanistas…
Rufián obre la porta a “esmanar” la seva proposta
Tot i això, Gabriel Rufián ha remarcat que això només és una proposta, i, com a tal, hi ha la possibilitat de “criticar-la i esmenar-la”, però ha insistit que la “ridiculització” i el “no pel no” no només és “absurd”, sinó “infantil”, singularment venint d’espais, mitjans, programes, tertúlies i periodistes que, segons ell, seran literalment tancats i cancel·lats per un govern de PP i Vox”. “Si una proposta és impossible per als partits, però evident per a la gent… Qui s’equivoca?”, ha preguntat.
Rufián va donant forma a les “condicions” a ERC per tornar-se a presentar
Rufián ha fet públic aquest posicionament després que en un acte celebrat setmanes enrere a Madrid advertís la direcció d’ERC que no es tornaria a presentar com a candidat dels republicans “si no es compleixen unes condicions”. Unes condicions que va començar a concretar en l’acte que va celebrar amb Mònica Oltra al Parc de la Capçalera de València. Allà, el cap de files republicà a Madrid va dir que volia “liderar a Catalunya un front d’esquerres –amb ERC com a força motriu– que sigui capaç de passar per sobre de les dretes”, però també va deixar si els partits no eren capaços d’arribar a acords la solució era “primàries i tots a donar suport a les persones més vàlides”.