El portaveu d’Esquerra Republicana a Madrid, Gabriel Rufián, ha superat el president de la seva formació, Oriol Junqueras, com a líder preferit per ser president de la Generalitat. Rufián ha protagonitzat un sorpasso respecte a Junqueras en la pregunta espontània del baròmetre Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) en només un any. Rufián manté una tendència a l’alça des que va aparèixer per primer cop el juny del 2025, ara fa un any, i es consolida per davant del líder del seu partit. Això succeeix en un moment en què el portaveu republicà a Madrid manté una pugna amb la direcció del partit per conformar un front comú d’esquerres de cara a les pròximes eleccions espanyoles. De fet, Rufián ha desafiat la direcció del partit a abordar la seva proposta en les primàries per elegir els candidats de cara a les pròximes eleccions espanyoles.
Rufián va aparèixer per primer cop com a líder preferit per ser president de la Generalitat en la segona onada del baròmetre del 2025, al juny, però aleshores només comptava amb un 2,4% dels suports, mentre que Junqueras tenia el 6% i l’avantatjava amb gairebé quatre punts. De fet, aquesta distància es va mantenir intacta en el darrer baròmetre de l’any passat, quan Junqueras va pujar fins al 7% i Rufián va rebre el 3%, quedant-se a 4 punts del president del seu partit. El sorpasso s’ha produït en aquest primer baròmetre de l’any 2026. Gabriel Rufián ha ascendit a la tercera posició, amb el 7%, mentre que Junqueras ha caigut a la quarta posició, empatat amb Carles Puigdemont amb només el 4% dels suports, i en un escenari que continua encapçalat per Salvador Illa i per l’opció majoritària de “cap” candidat.
Junqueras i Rufián topen pel CEO
De fet, Rufián i Junqueras van topar per la valoració sobre les expectatives electorals d’ERC al CEO. El portaveu d’ERC a Madrid va rebaixar el “triomfalisme” de la seva formació i va centrar la seva valoració a alertar del creixement d’Aliança Catalana, que, segons el baròmetre, pugnaria amb els republicans per ser segona força política al Parlament. Rufián va advertir públicament la seva formació que no hi ha res a celebrar tot i que l’enquesta situa els republicans com a segona força a Catalunya en un frec a frec amb els de Sílvia Orriols. En un comentari a la xarxa social X, Rufián va reclamar als partits, començant per la seva formació, “treballar en com contrarestar” el discurs d’Aliança, i va afegir que “la resta és triomfalisme endogàmic i infantil”. “Res a celebrar i molt a treballar”, va sentenciar.
En canvi, la direcció d’ERC va voler treure per les expectatives electorals que dibuixa el CEO, que pronostica una recuperació dels republicans a les urnes. “Som el partit que més creix. ERC es consolida com a segona força en vots i diputats, passant de 20 a 24-26 escons i entre el 17 i el 19% del vot”, va subratllar Esquerra a través del seu compte oficial d’X. Un aspecte puntualitzar per la mateixa xarxa social d’Elon Musk, que assenyala que el partit que més creix en el baròmetre és la formació d’Orriols.
Som el partit que més creix. ERC es consolida com a segona força en vots i diputats, passant de 20 a 24-26 escons i entre el 17 i el 19% del vot. https://t.co/2nBLOEgBbP— Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) July 9, 2026
Rufián també es cola en el baròmetre municipal i supera Elisenda Alamany
D’altra banda, Gabriel Rufián és el preferit per ser president del govern espanyol amb el 6% dels suports, només per darrere de Pedro Sánchez que obté el 26%. Abascal ho és per al 5% i Feijóo per al 3%. Finalment, el líder d’ERC al Congrés s’ha colat per sorpresa a les llistes de preferència del Baròmetre Municipal de Barcelona. Tot i ser una figura de la política estatal, l’enquesta el situa com el tercer polític preferit pels ciutadans per ocupar l’alcaldia de la capital catalana. Rufián obté un 2% d’intenció de vot com a futur alcalde, situant-se per darrere de Jaume Collboni (11,5%) i Ada Colau (3%), i per sobre d’Elisenda Alamany (1,7%), secretaria general dels republicans.