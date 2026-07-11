El portavoz de Esquerra Republicana en Madrid, Gabriel Rufián, ha superado al presidente de su formación, Oriol Junqueras, como líder preferido para ser presidente de la Generalitat. Rufián ha protagonizado un sorpasso respecto a Junqueras en la pregunta espontánea del barómetro Centro de Estudios de Opinión (CEO) en solo un año. Rufián mantiene una tendencia al alza desde que apareció por primera vez en junio de 2025, ahora hace un año, y se consolida por delante del líder de su partido. Esto sucede en un momento en el que el portavoz republicano en Madrid mantiene una pugna con la dirección del partido para conformar un frente común de izquierdas de cara a las próximas elecciones españolas. De hecho, Rufián ha desafiado a la dirección del partido a abordar su propuesta en las primarias para elegir a los candidatos de cara a las próximas elecciones españolas.

Rufián apareció por primera vez como líder preferido para ser presidente de la Generalitat en la segunda ola del barómetro de 2025, en junio, pero entonces solo contaba con un 2,4% de los apoyos, mientras que Junqueras tenía el 6% y le aventajaba con casi cuatro puntos. De hecho, esta distancia se mantuvo intacta en el último barómetro del año pasado, cuando Junqueras subió hasta el 7% y Rufián recibió el 3%, quedándose a 4 puntos del presidente de su partido. El sorpasso se ha producido en este primer barómetro del año 2026. Gabriel Rufián ha ascendido a la tercera posición, con el 7%, mientras que Junqueras ha caído a la cuarta posición, empatado con Carles Puigdemont con solo el 4% de los apoyos, y en un escenario que sigue encabezado por Salvador Illa y por la opción mayoritaria de «ningún» candidato.

Junqueras y Rufián chocan por el CEO

De hecho, Rufián y Junqueras chocaron por la valoración sobre las expectativas electorales de ERC en el CEO. El portavoz de ERC en Madrid rebajó el «triunfalismo» de su formación y centró su valoración en alertar del crecimiento de Alianza Catalana, que, según el barómetro, pugnaría con los republicanos por ser segunda fuerza política en el Parlamento. Rufián advirtió públicamente a su formación que no hay nada que celebrar aunque la encuesta sitúe a los republicanos como segunda fuerza en Cataluña en un mano a mano con los de Sílvia Orriols. En un comentario en la red social X, Rufián reclamó a los partidos, empezando por su formación, «trabajar en cómo contrarrestar» el discurso de Alianza, y añadió que «el resto es triunfalismo endogámico e infantil». «Nada que celebrar y mucho que trabajar», sentenció.

En cambio, la dirección de ERC quiso destacar las expectativas electorales que dibuja el CEO, que pronostica una recuperación de los republicanos en las urnas. «Somos el partido que más crece. ERC se consolida como segunda fuerza en votos y diputados, pasando de 20 a 24-26 escaños y entre el 17 y el 19% del voto», subrayó Esquerra a través de su cuenta oficial de X. Un aspecto puntualizado por la misma red social de Elon Musk, que señala que el partido que más crece en el barómetro es la formación de Orriols.

Som el partit que més creix. ERC es consolida com a segona força en vots i diputats, passant de 20 a 24-26 escons i entre el 17 i el 19% del vot. https://t.co/2nBLOEgBbP — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) July 9, 2026

Rufián también se cuela en el barómetro municipal y supera a Elisenda Alamany

Por otro lado, Gabriel Rufián es el preferido para ser presidente del gobierno español con el 6% de los apoyos, solo por detrás de Pedro Sánchez que obtiene el 26%. Abascal lo es para el 5% y Feijóo para el 3%. Finalmente, el líder de ERC en el Congreso se ha colado por sorpresa en las listas de preferencia del Barómetro Municipal de Barcelona. A pesar de ser una figura de la política estatal, la encuesta lo sitúa como el tercer político preferido por los ciudadanos para ocupar la alcaldía de la capital catalana. Rufián obtiene un 2% de intención de voto como futuro alcalde, situándose por detrás de Jaume Collboni (11,5%) y Ada Colau (3%), y por encima de Elisenda Alamany (1,7%), secretaria general de los republicanos.