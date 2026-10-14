Sandra Barneda y Pascalle Paerel se han dado el «sí, quiero» este fin de semana en una preciosa ceremonia que ha reunido a más de 150 invitados. Ninguna de las dos esperaba que acabarían casándose, a su edad, pero han decidido dar el paso para sellar una historia de amor que comenzó hace cuatro años y medio a través de una aplicación de citas. La presentadora de La isla de las tentaciones y la bailarina neerlandesa han vendido la exclusiva del matrimonio a la revista ¡Hola! y esto ha permitido que podamos curiosear cómo eran los vestidos, qué canciones sonaron en los momentos importantes, qué comieron o qué bonitas palabras se dedicaron en los votos.

Todos los invitados se quedaban boquiabiertos al ver a la catalana entrando al altar del brazo de sus padres y Over the rainbow de fondo. Una escena preciosa, emocionante y ella con un vestido de crepé y gasa de seda con el toque que le aportaba la capa. Su esposa aparecía con el padre y el clásico de Elvis Can’t help falling in love como banda sonora. ¿Su vestido de novia? De Rosa Clará, minimalista y con una cola de dos metros de seda. Que ambas hayan optado por un estilo similar y con el mismo cuello ha sido un toque muy bonito.

La hija de Pascalle fue la encargada de llevar los anillos, pero no recorrió el pasillo sola sino con el perro de Sandra. También hemos sabido que el maestro de ceremonias fue un experto como Carlos Latre, amigo de ambas, que hizo llorar a todos al mencionar en catalán al sobrino fallecido de Sandra Barneda: «Neo no es una ausencia, sino una luz brillante«.

Los votos de Sandra Barneda y Pascalle Paerel

La revista ha compartido cómo fueron las palabras de amor que se dedicaron antes de darse el beso: «Hi, love, how are you? Te prometo que estaré a tu lado cuando la luz del sol se te haga pequeña y los miedos no te dejen dormir. Prometo agarrarte la mano para buscar el encendedor que se perdió para volver a hacer fuego«, decía Sandra Barneda. Y Pascalle recordaba los inicios de su relación: «¿Cómo puede ser que nos enamoráramos antes de conocernos? Eres la mujer más extraordinaria, talentosa y amorosa. Nunca dejas de sorprenderme». A muchos les habría emocionado que también se haya dirigido a los padres de Sandra en castellano: «Muchas gracias por recibirme con tanto cariño. Prometo que estaré a su lado, que cuidaré de ella y que mi español mejorará«.

En el cóctel, música en directo y tapas clásicas «reinventadas» como las esferificaciones de gilda, churros rellenos de gambas o panipuri de sobrasada. Cuando todos esperaban un baile nupcial clásico, la sorpresa fue mayúscula porque Pascalle interpretó un número musical espectacular con 10 bailarines.

Las fotos de la boda de Sandra Barneda desde dentro | ¡Hola!

¿Y por qué han decidido vender su boda? No es habitual que Sandra Barneda hable de su vida privada, pero ha hecho una excepción enorme y ha querido confesar por qué: «Esta es la primera vez que comparto tan abiertamente un trozo de mi vida privada y, para mí, significa mucho. De alguna manera cierro un ciclo«. Además, que una revista como ¡Hola! quiera compartir la boda de dos mujeres le hace sentir que, en muchas cosas, el mundo es «muchísimo mejor» que aquel en el que creció: «Siento que es abrir una ventana para las generaciones futuras».

Pascalle está de acuerdo, ya que cree que es muy positivo que su boda pueda contribuir a una mayor aceptación: «Si puede ayudar a que se sienta más cómodo con su propio amor, entonces ya es suficiente. Somos dos personas que se aman. Nuestro amor merece existir abiertamente».