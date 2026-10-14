Sandra Barneda i Pascalle Paerel s’han donat el “sí, vull” aquest cap de setmana en una cerimònia preciosa que ha reunit més de 150 convidats. Cap de les dues s’esperava que acabarien casar-se, a la seva edat, però han decidit fer el pas per segellar una història d’amor que va començar fa quatre anys i mig a través d’una aplicació de cites. La presentadora de La isla de las tentaciones i la ballarina neerlandesa han venut l’exclusiva del matrimoni a la revista ¡Hola! i això ha permès que puguem tafanejar com eren els vestits, quines cançons van sonar en els moments importants, què van menjar o quines paraules maques van dedicar-se als vots.
Tots els convidats es quedaven amb la boca oberta quan veien la catalana entrant a l’altar del braç dels seus pares i Over the rainbow de fons. Una escena preciosa, emocionant i ella amb un vestit en crepé i gasa de seda amb el toc que li aportava la capa. La seva dona apareixia amb el pare i el clàssic d’Elvis Can’t help falling in love com a banda sonora. El seu vestit de núvia? De Rosa Clará, minimalista i amb una cua de dos metre de seda. Que tots dues hagin optat per un estil similar i amb el mateix coll ha estat un toc molt maco.
La filla de Pascalle va ser l’encarregada de portar els anell, però no va recórrer el passadís sola sinó amb el gos de Sandra. També hem sabut que el mestre de cerimònies va ser un expert com Carlos Latre, amic d’ambdues, que va fer plorar tothom quan va mencionar en català el nebot mort de Sandra Barneda: “Neo no és una absència, sinó un llum brillant“.
Els vots de Sandra Barneda i Pascalle Paerel
La revista ha compartit com van ser les paraules d’amor que van dedicar-se abans de fer-se el petó: “Hi, love, how are you? Et prometo que estaré al teu costat quan la llum del sol se’t faci petita i les pors no et deixin dormir. Prometo agafar-te la mà per buscar l’encenedor que es va perdre per tornar a fer foc“, deia Sandra Barneda. I Pascalle recordava els inicis de la seva relació: “Com pot ser que ens enamoréssim abans de conèixer-nos? Ets la dona més extraordinària, talentosa i amorosa. Mai no deixes de sorprendre’m”. A molts els hauria emocionat que també s’hagi dirigit als pares de la Sandra en castellà: “Moltes gràcies per rebre’m amb tanta estim Prometo que estaré al seu costat, que cuidaré d’ella i que el meu espanyol millorarà“.
En el còctel, música en directe i tapes clàssiques “reinventades” com les esterificacions de gilda, churros farcits de gambes o panipuri de sobrassada. Quan tothom esperava un ball nupcial clàssic, la sorpresa va ser majúscula perquè Pascalle va interpretar un número musical espectacular amb 10 ballarins.
I com és que han decidit vendre la seva boda? No és habitual que Sandra Barneda parli de la vida privada, però ha fet una excepció enorme i ha volgut confessar per què: “Aquesta és la primera vegada que comparteixo tan obertament un tros de la meva vida privada i, per a mi, significa molt. D’alguna manera tanco un cicle“. A més a més, que una revista com la ¡Hola! vulgui compartir la boda de dues dones li fa sentir que, en moltes coses, el món és “moltíssim millor” que aquell en el que va créixer: “Sento que és obrir una finestra per a les generacions futures”.
Pascalle hi està d’acord, ja que creu que és molt positiu que la seva boda pugui contribuir a una major acceptació: “Si pot ajudar a què se senti més còmode amb el seu propi amor, llavors ja és suficient. Som dues persones que s’estimen. El nostre amor mereix existir obertament”.