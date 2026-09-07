Sandra Barneda viu un dels seus millors moments, tant en l’àmbit professional com en el personal. La comunicadora compagina els seus compromisos a Madrid amb una nova vida a Amsterdam, la ciutat que ha acabat ocupant un lloc molt especial al seu cor perquè és aquí on viu Pascalle Paerel, la seva parella i futura dona ara que han anunciat que es casaran el pròxim mes d’octubre.
La presentadora ha tornat a compartir a les xarxes socials com d’especial és per a ella aquesta nova etapa i ho ha fet després de gaudir d’una escapada rural als Països Baixos en companyia de la seva parella, el seu gos Leo i unes amigues. Un viatge d’aquells envoltats de natura i tranquil·litat que ha servit a la catalana per reflexionar sobre tot el que ha canviat en la seva vida.
“La vida sorprèn. Mai hauria imaginat formar part d’aquesta vida, d’aquest país, d’aquesta cultura que a poc a poc es va guanyant un espai al meu cor”, ha escrit en un post d’Instagram que ràpidament s’ha omplert de likes. Sandra Barneda s’ha mostrat especialment captivada pels paisatges i l’entorn que ha trobat als Països Baixos: “Paisatges sortits d’un quadre de Van Gogh, llocs amb encant plens d’història, de vides presents i passades, d’amor, tristesa i tanta ànima que t’arriba amb cada exhalació”, insisteix.
Unes paraules que deixen entreveure fins a quin punt se sent integrada en aquesta nova realitat: “Respiro i agraeixo cada passeig, cada paraula, cada mirada còmplice, cada paraula afectuosa. Cada dia, un despertar, mai millor dit”, ha afegit en aquest missatge tan sincer i espiritual.
Sandra Barneda comença a viure a Amsterdam i se sap per què
No és la primera vegada que Sandra Barneda parla públicament de la seva felicitat a Amsterdam. La presentadora i Pascalle Paerel van comprar una casa a la ciutat l’any passat, un pas important en la seva relació que ha permès a la comunicadora tenir un segon lloc al qual sentir-se com a casa. Quan els compromisos professionals li ho permeten, diu que viatja fins als Països Baixos per retrobar-se amb ella i gaudir d’aquesta vida més tranquil·la.
“Tan feliç amb la meva vida a Amsterdam”, va arribar a escriure en una de les seves publicacions, en què explicava com la seva vida havia canviat des que va arribar a la ciutat. “Per amor la meva vida ha canviat i ara visc envoltada de canals, ara tinc una nova llar, ara Leo està coneixent altres terres…”, ha explicat abans de fer broma sobre alguns dels canvis que ha comportat aquesta nova etapa com el fet de menjar stroopwafels acabats de fer, sopar alguns dies a les sis de la tarda o haver passat de tenir un anglès pretend a parlar-lo de manera real.
Una declaració d’amor a una ciutat i, sobretot, a la persona amb qui ha decidit compartir aquesta nova etapa. Madrid i Amsterdam formen ara part de la vida de Sandra Barneda, que sembla haver trobat en els canals, els nous costums i la tranquil·litat neerlandesa un segon lloc al qual anomenar casa. I, tot això, el dia que tornarem a veure-la a Telecinco com la presentadora de La isla de las tentaciones que estrena nova temporada entre màxima expectació.