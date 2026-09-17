Sandra Barneda es casarà el 10 d’octubre amb Pascalle Paerel, la ballarina neerlandesa que l’ha convençut per donar el “sí, vull” quan mai no s’havia imaginat que ho acabaria fent. Aquest cap de setmana, mentre espera que arribi el gran dia, ha rebut una sorpresa de les seves amigues que se l’han endut enganyada a Tànger en el que ha acabat sent el seu comiat de soltera. I, com marca la tradició, l’han disfessat i l’han fet gaudir d’unes hores amb amigues, riures, proves i confidències.
La presentadora de La isla de las tentaciones ha compartit un recull de vídeos que mostra, en resum, com s’ho han passat de bé en aquesta escapada. Acompanyada de les seves “set fantàstiques“, l’han vestit de pilot amb el barret icònic inclòs. El número de vol fictici? El 10102026 -la data de l’enllaç-, amb el destí “Pascalle”. “M’havien enganyat durant dies amb excuses i pistes falses per despistar-me, m’han acabat convertint en una mena de pilot de l’amor”.
Totes les fotos del comiat de soltera de Sandra Barneda
A Sandra Barneda només van dir-li que anaven a la ciutat marroquina, on mai no hi havia estat. Veure-les aparèixer, una a una, la va emocionar “molt” pel que ha dit: “Em queden pocs dies de soltera i totes elles venien amb ganes de gaudir perquè diuen que ja no podré tornar a aquest estat”. El resum que ha fet Sandra Barneda? “Mar, converses maques, menjars boníssims, abraçades, compres, atacs de riure, confidències, consells i amor, amor del bo del que et recorda que tens una xarxa de seguretat, el teu lloc, la teva casa, més enllà de tot i, fins i tot, més enllà de tu”.
Ha tornat d’aquest viatge “infinitament agraïda” perquè les amigues li han demostrat, una altra vegada, que té a prop persones que l’estimen “de debò”: “D’aquelles que celebren la teva felicitat sense reserves i t’abracen fort quan les coses no et van tan bé”. El meu comiat de soltera, “por todo lo alto“. Qui ho havia de dir? “Torno a Espanya plena, plena d’elles, de riures, de converses, d’imatges que es quedaran amb mi per sempre. Elles ho saben i jo també perquè com a Casablanca, sempre ens quedarà Tànger”.
Les seves seguidores han aplaudit veure-la tan feliç i li han recomanat que gaudeixi d’aquest grup, que és un “regal” tenir amigues així.