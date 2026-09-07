Sandra Barneda vive uno de sus mejores momentos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. La comunicadora compagina sus compromisos en Madrid con una nueva vida en Ámsterdam, la ciudad que ha terminado ocupando un lugar muy especial en su corazón porque es aquí donde vive Pascalle Paerel, su pareja y futura esposa ahora que han anunciado que se casarán el próximo mes de octubre.

La presentadora ha vuelto a compartir en las redes sociales lo especial que es para ella esta nueva etapa y lo ha hecho después de disfrutar de una escapada rural en los Países Bajos en compañía de su pareja, su perro Leo y unas amigas. Un viaje de aquellos rodeados de naturaleza y tranquilidad que ha servido a la catalana para reflexionar sobre todo lo que ha cambiado en su vida.

“La vida sorprende. Nunca habría imaginado formar parte de esta vida, de este país, de esta cultura que poco a poco se va ganando un espacio en mi corazón”, ha escrito en un post de Instagram que rápidamente se ha llenado de likes. Sandra Barneda se ha mostrado especialmente cautivada por los paisajes y el entorno que ha encontrado en los Países Bajos: “Paisajes salidos de un cuadro de Van Gogh, lugares con encanto llenos de historia, de vidas presentes y pasadas, de amor, tristeza y tanta alma que te llega con cada exhalación”, insiste.

Sandra Barneda da detalles de la nueva vida en Ámsterdam | Instagram

La pareja se casará el próximo mes de octubre | Instagram

Unas palabras que dejan entrever hasta qué punto se siente integrada en esta nueva realidad: «Respiro y agradezco cada paseo, cada palabra, cada mirada cómplice, cada palabra afectuosa. Cada día, un despertar, nunca mejor dicho”, ha añadido en este mensaje tan sincero y espiritual.

Sandra Barneda comienza a vivir en Ámsterdam y se sabe por qué

No es la primera vez que Sandra Barneda habla públicamente de su felicidad en Ámsterdam. La presentadora y Pascalle Paerel compraron una casa en la ciudad el año pasado, un paso importante en su relación que ha permitido a la comunicadora tener un segundo lugar al que sentirse como en casa. Cuando los compromisos profesionales se lo permiten, dice que viaja hasta los Países Bajos para reencontrarse con ella y disfrutar de esta vida más tranquila.

“Tan feliz con mi vida en Ámsterdam”, llegó a escribir en una de sus publicaciones, en la que explicaba cómo su vida había cambiado desde que llegó a la ciudad. “Por amor mi vida ha cambiado y ahora vivo rodeada de canales, ahora tengo un nuevo hogar, ahora Leo está conociendo otras tierras…», ha explicado antes de bromear sobre algunos de los cambios que ha traído esta nueva etapa como el hecho de comer stroopwafels recién hechos, cenar algunos días a las seis de la tarde o haber pasado de tener un inglés pretend a hablarlo de manera real.

La vida de camping agrada a la parejita | Instagram

Sandra Barneda disfruta de la nueva vida en Ámsterdam | Instagram

Una declaración de amor a una ciudad y, sobre todo, a la persona con quien ha decidido compartir esta nueva etapa. Madrid y Ámsterdam forman ahora parte de la vida de Sandra Barneda, que parece haber encontrado en los canales, las nuevas costumbres y la tranquilidad neerlandesa un segundo lugar al que llamar hogar. Y, todo esto, el día que volveremos a verla en Telecinco como la presentadora de La isla de las tentaciones que estrena nueva temporada entre máxima expectación.