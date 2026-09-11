Sandra Barneda y la bailarina neerlandesa Pascalle Paerel se darán el «sí, quiero» el próximo 10 de octubre. La presentadora catalana está feliz en estas últimas semanas antes de la ceremonia, la cual han decidido que tendrá lugar en España. No han querido anunciar en qué ciudad para evitar que vaya la prensa, el mismo objetivo por el cual han confirmado que no será en Madrid ni en Barcelona. ¿Qué ha hecho la catalana? Dar detalles de la historia de amor que las ha llevado hasta aquí.

Llevan más de cuatro años saliendo juntas, una relación consolidada que les ha llegado en la edad adulta: «Estoy nerviosa por la boda, pero también encantada», ha reconocido a Lecturas. Preparar la boda es «más estresante» de lo que imaginaba y reconoce que nunca se habría imaginado que haría falta una preparación tan grande. Ellas lo han organizado todo con cuatro meses de antelación, lo cual complica todo, pero les ayuda tener una wedding planner: «Lo que teníamos claro era que queríamos casarnos en España y con buen tiempo. Tendremos un montón de holandeses que disfrutarán de la gastronomía española».

No ha compartido qué sorpresas han preparado para los invitados, aunque comenta que ninguno de ellos se esperaba que Sandra Barneda diera el paso de pasar por el altar: «La sorpresa es que yo haya decidido casarme… pero soy feliz. Creo que, después de un tiempo de tristeza, siempre hay que apostar por la vida y seguir adelante».

Sandra Barneda y Pascalle, una relación consolidada que pasará por el altar

Y, a partir de aquí, Sandra Barneda dedica toda una serie de halagos a una bailarina neerlandesa que la ha enamorado completamente: «El amor es lo más bonito que nos puede pasar y hay que vivirlo. Y a mí, desde la muerte de mi sobrino, me ha cambiado la vida y hay que exprimirla al máximo». Cuando le han preguntado qué es lo que más ama de Pascalle, la presentadora lo tiene claro: «Toda ella, creo que es una mujer extraordinaria con una sensibilidad tremenda y mucha humildad. Si la puedes ver en una fotografía, eso ya te dice cómo puede ser como persona. Y eso que ha tenido toda la carrera que ha tenido en el mundo de la danza, que es un mundo muy complicado».

Precisamente esta relación es la que le ha hecho cambiar su forma de entender el compromiso: «Es que al final encuentras a la persona. Yo creo que cuando encuentras a la persona, dejas de tener dudas. Y ahora toca eso de casarse y trabajar en el día a día y aceptar», ha añadido. Cree que todo esto realmente cobra sentido cuando tienes la madurez para saber que cuando eliges a alguien lo escoges cuando estás bien, pero también cuando estás preparado para todo lo que pueda venir: «Eso es lo que estoy dispuesta a hacer, cosa que hasta ahora no había estado dispuesta a hacer».

Sandra Barneda y la novia anuncian que se han prometido | Instagram

En su caso, han tenido que hacer funcionar una relación a distancia cuando no es fácil: «Nunca he dejado de creer en el amor. Pero no me lo imaginaba así, ella siendo de un país diferente… No me imaginaba que esto pudiera funcionar realmente». Aunque sea una relación compleja, en la que han de encajar muchas cosas, considera que ha acabado siendo «muy fácil». De hecho, le hace gracia que su pareja le haya enseñado «que todo se arregla comunicándose»… a ella, que se dedica a la comunicación.

A pesar de este momento de plenitud personal, la presentadora también ha querido dejar claro que el matrimonio no implica que la pareja tenga entre sus planes ampliar la familia. Preguntada por esta posibilidad, ha sido contundente: «No, formar una familia no entra dentro de los planes«. Una entrevista mucho más íntima de lo que acostumbra a hacer en un momento muy, muy bueno.