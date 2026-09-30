El suport d’Esquerra Republicana als dos decrets d’habitatge del govern espanyol ha evidenciat la tensió que hi ha entre Gabriel Rufián i Oriol Junqueras, un episodi que es produeix després que Rufián es posicionés a favor de comptar amb Ada Colau malgrat la negativa feta pública pel mateix Junqueras. Mentre el president del partit ha assegurat des del Parlament de Catalunya que la formació hi votarà a favor malgrat considerar-los “insuficients”, el portaveu a Madrid s’ha distanciat del posicionament marcat pel seu líder i ha assegurat que revisarà els documents a “contrallum” abans de tancar definitivament qualsevol sentit de vot del grup republicà de cara al debat parlamentari al Congrés d’aquest divendres.
En una atenció als mitjans juts començar la segona jornada del debat de política general al Parlament, Junqueras ha qualificat els dos decrets de l’executiu central de “pedaç” i de mesures “clarament insuficients” que no aborden la qüestió a fons. Així i tot, el president de la formació ha garantit el suport dels set diputats d’ERC a Madrid a “totes aquelles mesures” adreçades a pal·liar el “drama” de l’habitatge. En la mateixa intervenció, el líder d’ERC ha aprofitat per recriminar al president de la Generalitat, Salvador Illa, que les seves iniciatives en la matèria també queden curtes i que s’ha “oblidat” de col·lectius essencials com els mestres i el personal sanitari.
Minuts més tard, Rufián ha fet públic el seu posicionament des del Congrés dels Diputats, i ha contradit el president de la formació. Des de la cambra baixa, el líder d’ERC a Madrid s’ha negat a donar per garantit el sentit del vot de la formació, desmarcant-se del pronunciament del seu president. “M’és igual a qui contradic, els llegiré fins a l’última coma”, ha assegurat de forma contundent Rufián, tot remarcant que les iniciatives del PSOE s’han de revisar fins a la darrera coma. Malgrat l’advertència, Rufián ha admès que el primer dels dos decrets “recull moltes de les reivindicacions” de la formació republicana i que el segon resulta “clau”.
Rufián també critica Junts
Paral·lelament, el portaveu d’ERC al Congrés ha carregat contra Junts per Catalunya, a qui ha acusat de “jugar amb la moral i la vida de la gent” en el marc d’aquesta negociació. Rufián ja va dir ahir que el govern espanyo havia trossejat el decret d’habitatge per permetre que un tiri endavant i satisfaci les necessitats de l’esquerra, i l’altre pugui decaure pel rebuig de Junts. “La meva aposta, ho dic clarament, era que Junts deixés de dir a aquest govern i a aquesta esquerra què s’ha de fer amb l’habitatge i fer-ho al revés, dir-li a Junts ‘llenties’ i que Junts es retratés. Es retratarà aquest divendres. També li dic que tant se val, a ells els hi és igual, els hi va les garrofes en això, hi ha aquí diputats amb interessos particulars, amb empreses immobiliàries, això és així, i tant de bo algun dia es publiqui”, va denunciar.