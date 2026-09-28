El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputat, Gabriel Rufián, manté la seva aposta per construir un front comú d’esquerres i torna a marcar distàncies amb la direcció d’Esquerra Republicana, concretament amb el seu president, Oriol Junqueras. El líder de la formació republicana a Madrid ha defensat obertament la incorporació de perfils com l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau o el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en una hipotètica candidatura conjunta a Catalunya per a les pròximes eleccions espanyoles. Unes declaracions que l’enfronten directament amb la línia fixada pe Junqueras, qui rebutja coalicions d’aquesta naturalesa i aposta perquè els republicans concorrin a les urnes en solitari. “Vaig anar a la presó per Catalunya, no perquè Ada Colau sigui diputada d’Esquerra”, va sentenciar el líder d’ERC fa uns mesos, tancant així la porta a la proposta promoguda pel seu portaveu a Madrid.
En una entrevista emesa aquest diumenge al programa Salvados de La Sexta, Gabriel Rufián no s’ha mossegat la llengua i ha estat contundent a l’hora de valorar el rebuig de Junqueras a sumar aliances amb l’espai dels Comuns i Sumar: “Em sembla un error, no sobra ningú”. El portaveu d’ERC a Madrid ha justificat la seva posició assegurant que la prioritat absoluta ha de ser frenar l’avenç de l’extrema dreta i eixamplar la base electoral progressista, independentment de les sigles. “Si Colau arrossega un vot em val, i si Urtasun el manté, també em val”, ha sentenciat.
La proposta de Rufián d’articular una llista unitària a l’esquerra del PSOE no és nova, però les seves paraules evidencien de nou les esquerdes estratègiques internes entre el grup parlamentari a Madrid i la direcció del partit al carrer Calàbria de Barcelona. A principis d’aquest any, el portaveu a la cambra baixa ja va sacsejar el tauler polític defensant aquesta entesa, un moviment que el va portar a compartir escenari amb diversos líders de l’espectre sobiranista i d’esquerres per explorar punts en comú. Però, més enllà de la posada en escena, la proposta plantejada pel líder del partit a Madrid genera malestar en les files internes del partit perquè consideren que parteix d’una idea errònia. En aquest sentit, remarquen que la proposta s’allunya del paper que ha de fer ERC, que en cap ha de fer la funció de donar aire a les esquerres espanyoles.
Rufián fa al·lusió al passat recent dels líders del Procés
Mentre Junqueras prioritza el perfil propi i la marca d’ERC per mesurar les forces de la formació a les urnes, Rufián insisteix en la necessitat d’unitat d’acció per garantir la representativitat de l’espai progressista. Interrogat sobre si veu factible compartir llista a Catalunya amb figures com Colau o Urtasun, el diputat ha insistit en la seva predisposició total: “A mi no em sobra ningú”, ha subratllat, abans de reblar el clau amb una al·lusió al passat recents dels líders del Procés: “Si no, haurem de tornar a Soto del Real a veure gent”. Aquesta nova discrepància pública reobre el debat sobre la política d’aliances d’Esquerra Republicana davant el proper cicle electoral a l’Estat espanyol. La insistència de Rufián a obrir les llistes a referents dels Comuns exposa les diferències sobre el rumb tàctic de l’organització i posa de manifest la dificultat de la direcció per coordinar un missatge homogeni entre Barcelona i Madrid.