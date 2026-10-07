La raó científica per la qual alguns no gaudeixen els petons: la seva sensibilitat física

Els petons, aquesta expressió universal d’intimitat, desig i tendresa, són per a molts una experiència gairebé instintiva. Però, què passa quan aquest gest tan natural esdevé incòmode o fins i tot desagradable? Moltes vegades, interpretem aquesta reticència com una manca d’interès o fredor, un error que pot danyar profundament les relacions. El nostre cervell processa el món de maneres sorprenentment diverses, i la ciència ara ens ofereix una solució per entendre-ho.
La veritat oculta és que la raó pot ser purament física, un aspecte de la nostra sensibilitat que hem ignorat durant massa temps. De fet, la ciència ha revelat un secret fascinant que canvia per complet la nostra perspectiva sobre els petons i el contacte físic en general. No es tracta de desinterès, sinó de com el nostre cos respon a estímuls concrets.
La sensibilitat física, la clau amagada
Recentment, expertes com la psicòloga Haemy Lee Masson de la Universitat de Durham i la investigadora Keren MacLennan de la Universitat de Bath han fet una revelació molt important. Han estudiat a fons com la sensibilitat sensorial, l’ansietat relacionada amb el tacte i la predictibilitat del contacte modifiquen radicalment la nostra experiència social. Aquesta recerca és imprescindible per comprendre que no tots els sistemes sensorials són iguals.
Les seves conclusions són clares: en adults autistes, per exemple, aquests factors tenen un pes especialment significatiu a l’hora d’explicar quins tipus de contacte resulten còmodes o, per contra, molt desagradables. Però no ens equivoquem, aquest coneixement va molt més enllà de la neurodivergència. Ens afecta a totes, perquè subratlla la importància de les preferències individuals per sobre d’assumpcions errònies sobre la manca d’interès interpersonal.
Més enllà del simple “contacte físic”
Aquí ve un punt crucial que moltes vegades passem per alt: un petó no és simplement “contacte físic” en general, ni de bon tros. Un altre estudi definitiu, liderat per la psicòloga Annett Schirmer i Ilona Croy, va analitzar 161 participants per comparar diverses formes de contacte afectiu. Parlaven d’abraçar, besar, sostenir, acariciar, estrènyer o recolzar-se en una altra persona, i els resultats són absolutament reveladors per a totes nosaltres.
Van descobrir que cada una d’aquestes expressions d’afecte posseeix una “firma sensorial i social” completament diferent. Això significa que la nostra resposta no és homogènia: els participants no se sentien igualment còmodes amb totes les formes de contacte. L’experiència depenia enormement del tipus de contacte i de la proximitat emocional amb l’altra persona, un fet que ens obliga a replantejar-nos moltes coses sobre la intimitat en parella.
El nostre cervell té circuits especialitzats
Fins i tot dins del nostre propi sistema nerviós, hi ha circuits especialitzats en l’anomenat “tacte afectiu”. Una revisió encapçalada per la neurocientífica Rochelle Ackerley explica que certes fibres nervioses responen de manera específica al contacte suau i social. És a dir, el nostre cos està programat per gaudir d’un contacte particular, però també adverteix que no tot contacte afectiu ha de resultar necessàriament plaent. (Sí, ja veus com és de complex el nostre cos).
El nostre cos és un laberint de sensacions úniques, i entendre que la intimitat té moltes formes és la base d’una connexió autèntica. Escoltem el que els altres (i nosaltres mateixes) sentim, més enllà del que el costum ens diu que hauria de ser. Això és el que realment ens fa connectar.
Aquesta informació és un truc per a la nostra vida personal i, sobretot, per a les nostres relacions. No podem simplificar el rebuig a un petó com una simple “hipersensibilitat sensorial” generalitzada. Les preferències individuals estan influïdes per un ventall molt ampli de factors: des d’experiències passades fins a l’estil d’afecció, passant per la cultura, condicions neurodivergents, ansietat, les característiques concretes de la relació o, senzillament, un gust personal.
No hi ha cap evidència que permeti diagnosticar personalitat, trauma o manca d’amor a partir d’aquesta conducta aïllada. És un error greu i comú. La conclusió més rigorosa que ens ofereix la ciència és sorprenentment senzilla i alliberadora: el desig d’intimitat i el gaudi sensorial d’una forma concreta d’intimitat no són, en absolut, el mateix. Podem estimar profundament algú i, tot i així, processar certs estímuls físics amb una intensitat diferent o, fins i tot, incòmoda.
El pla per evitar malentesos
Aquesta comprensió és imprescindible per a les relacions del segle XXI, on la consciència de la neurodiversitat i les particularitats de cada individu són més importants que mai. Abans d’interpretar el rebuig a un petó com un rebuig a la persona, cal actuar amb una intel·ligència emocional que ens faci guanyar en comprensió i empatia. La solució passa per la comunicació.
La urgència és clara: hem de preguntar activament quines formes de contacte sí que resulten agradables. Aquesta petita acció pot evitar que una qüestió purament sensorial, una particularitat del nostre sistema nerviós, acabi convertida en un conflicte emocional devastador dins la parella. Apoderar-nos d’aquest coneixement és un estalvi de malentesos i de patiment innecessari.
Entendre aquesta diferència fonamental no només és intel·ligent, sinó que és un acte d’amor i respecte cap a l’altre i cap a nosaltres mateixes. És hora d’abraçar la complexitat de les nostres sensacions i deixar de banda les expectatives rígides que sovint ens empresonen. Després de tot, el que realment volem és connectar de veritat, oi?