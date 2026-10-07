La razón científica por la que algunos no disfrutan los besos: su sensibilidad física

Los besos, esa expresión universal de intimidad, deseo y ternura, son para muchos una experiencia casi instintiva. Pero, ¿qué pasa cuando este gesto tan natural se vuelve incómodo o incluso desagradable? Muchas veces interpretamos esta reticencia como una falta de interés o frialdad, un error que puede dañar profundamente las relaciones. Nuestro cerebro procesa el mundo de maneras sorprendentemente diversas, y la ciencia ahora nos ofrece una solución para entenderlo.

La verdad oculta es que la razón puede ser puramente física, un aspecto de nuestra sensibilidad que hemos ignorado durante demasiado tiempo. De hecho, la ciencia ha revelado un secreto fascinante que cambia por completo nuestra perspectiva sobre los besos y el contacto físico en general. No se trata de desinterés, sino de cómo nuestro cuerpo responde a estímulos concretos.

La sensibilidad física, la clave oculta

Recientemente, expertas como la psicóloga Haemy Lee Masson de la Universidad de Durham y la investigadora Keren MacLennan de la Universidad de Bath han hecho una revelación muy importante. Han estudiado a fondo cómo la sensibilidad sensorial, la ansiedad relacionada con el tacto y la predictibilidad del contacto modifican radicalmente nuestra experiencia social. Esta investigación es imprescindible para comprender que no todos los sistemas sensoriales son iguales.

Sus conclusiones son claras: en adultos autistas, por ejemplo, estos factores tienen un peso especialmente significativo a la hora de explicar qué tipos de contacto resultan cómodos o, por el contrario, muy desagradables. Pero no nos equivoquemos, este conocimiento va mucho más allá de la neurodivergencia. Nos afecta a todos, porque subraya la importancia de las preferencias individuales por encima de suposiciones erróneas sobre la falta de interés interpersonal.

Más allá del simple «contacto físico»

Aquí viene un punto crucial que muchas veces pasamos por alto: un beso no es simplemente «contacto físico» en general, ni mucho menos. Otro estudio definitivo, liderado por la psicóloga Annett Schirmer e Ilona Croy, analizó 161 participantes para comparar diversas formas de contacto afectivo. Hablaban de abrazar, besar, sostener, acariciar, apretar o apoyarse en otra persona, y los resultados son absolutamente reveladores para todas nosotras.

Descubrieron que cada una de estas expresiones de afecto posee una «firma sensorial y social» completamente diferente. Esto significa que nuestra respuesta no es homogénea: los participantes no se sentían igualmente cómodos con todas las formas de contacto. La experiencia dependía enormemente del tipo de contacto y de la proximidad emocional con la otra persona, un hecho que nos obliga a replantearnos muchas cosas sobre la intimidad en pareja.

Nuestro cerebro tiene circuitos especializados

Incluso dentro de nuestro propio sistema nervioso, hay circuitos especializados en el llamado «tacto afectivo». Una revisión encabezada por la neurocientífica Rochelle Ackerley explica que ciertas fibras nerviosas responden de manera específica al contacto suave y social. Es decir, nuestro cuerpo está programado para disfrutar de un contacto particular, pero también advierte que no todo contacto afectivo ha de resultar necesariamente placentero. (Sí, ya ves cuán complejo es nuestro cuerpo).

Nuestro cuerpo es un laberinto de sensaciones únicas, y entender que la intimidad tiene muchas formas es la base de una conexión auténtica. Escuchemos lo que los demás (y nosotras mismas) sentimos, más allá de lo que la costumbre nos dice que debería ser. Esto es lo que realmente nos hace conectar.

Esta información es un truco para nuestra vida personal y, sobre todo, para nuestras relaciones. No podemos simplificar el rechazo a un beso como una simple «hipersensibilidad sensorial» generalizada. Las preferencias individuales están influenciadas por un abanico muy amplio de factores: desde experiencias pasadas hasta el estilo de apego, pasando por la cultura, condiciones neurodivergentes, ansiedad, las características concretas de la relación o, sencillamente, un gusto personal.

No hay evidencia que permita diagnosticar personalidad, trauma o falta de amor a partir de esta conducta aislada. Es un error grave y común. La conclusión más rigurosa que nos ofrece la ciencia es sorprendentemente sencilla y liberadora: el deseo de intimidad y el disfrute sensorial de una forma concreta de intimidad no son, en absoluto, lo mismo. Podemos amar profundamente a alguien y, aun así, procesar ciertos estímulos físicos con una intensidad diferente o, incluso, incómoda.

El plan para evitar malentendidos

Esta comprensión es imprescindible para las relaciones del siglo XXI, donde la conciencia de la neurodiversidad y las particularidades de cada individuo son más importantes que nunca. Antes de interpretar el rechazo a un beso como un rechazo a la persona, hay que actuar con una inteligencia emocional que nos haga ganar en comprensión y empatía. La solución pasa por la comunicación.

La urgencia es clara: debemos preguntar activamente qué formas de contacto sí resultan agradables. Esta pequeña acción puede evitar que una cuestión puramente sensorial, una particularidad de nuestro sistema nervioso, acabe convertida en un conflicto emocional devastador dentro de la pareja. Apoderarnos de este conocimiento es un ahorro de malentendidos y de sufrimiento innecesario.

Entender esta diferencia fundamental no solo es inteligente, sino que es un acto de amor y respeto hacia el otro y hacia nosotras mismas. Es hora de abrazar la complejidad de nuestras sensaciones y dejar de lado las expectativas rígidas que a menudo nos aprisionan. Después de todo, lo que realmente queremos es conectar de verdad, ¿verdad?