L’inici de l’any judicial comença, a l’inrevés que el curs escolar, amb exàmens. Bé, “compareixences” davant la comissió de Qualificació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per tal de suplir les baixes o les vacants en diferents tribunals. Ara bé, aquests primers dies de setembre, les proves són per a places que són veritables nuclis de poder de l’Estat espanyol com és el Tribunal Suprem.
Si la setmana passada es van iniciar les compareixences per ocupar les tres places a la sala penal del Tribunal Suprem, que s’acabaran el 22 de setembre -precisament amb la prova a un magistrat que exerceix a Catalunya- aquest dilluns van començar les de la sala Tercera, és a dir, la sala del Contenciós Administratiu. Això és la magistratura que té la competència per revisar les actuacions del govern espanyol.
De fet, és la sala que va declarar il·legal el retorn en calent dels migrants que arribaven nedant a les costes espanyoles i que, segons la intel·ligència policial espanyola, va inspirar l’arribada massiva de migrants a Ceuta el 30 i el 31 de juliol passat i que ha obert una crisi profundíssima a la Moncloa. També aquesta sala proporciona un dels dos magistrats que controla l’activitat del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). Són tretze aspirants per cobrir la vacant per jubilació de l’històric magistrat Pablo Lucas Murillo, que durant molts anys ha estat el jutge assignat a les operacions del CNI. Entre els opositors, dues lletrades de l’administració catalana amb prou bagatge com són Eugenia López Mora i Carmen Lucena Cayuela.
Planter català
La primera a passar l’avaluació ha estat Eugenia López Mora, lletrada de la Generalitat des de 1999, doctorada en Dret Administratiu i professora de la matèria a la Universitat de Barcelona. Ha estat vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) des del 2014 i anteriorment tècnica a l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) des de la seva creació l’any 2012 fins al 2024. López ha format part dels equips legals del Departament de Política Territorial, de l’Institut Català de la Salut -ICS-, i del Departament de Cultura) i tècnica a la Comissió Jurídic Assessora -CJA- i a la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d’Autopistes –actual Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre. És una especialista en contractacions i en concessions administratives.
Per la seva banda, aquest dimarts passarà l’examen Carmen Lucena Cayuela, actual presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, un dels organismes més hiperactius de l’administració catalana. Lucena es va llicenciar en Dret amb premi extraordinari de llicenciatura (Universitat Autònoma de Barcelona, 1993 – 1997); també té un màster en Administració local i un màster en Dret Immobiliari. La seva plaça és lletrada de l’Ajuntament de Sabadell però també ha prestat serveis a l’Ajuntament de Badalona durant nou anys, com a cap del Departament Central de Contractació i del Servei Jurídic i Administració General de l’Àmbit d’Economia, Hisenda i Recursos Interns, i secretària delegada.