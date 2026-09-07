La poderosa sala segona del Tribunal Suprem, la penal, ha obert el mercat de fitxatges. Hi ha tres places a magistrat vacants d’una sala que té assignades les causes a les més altes institucions de l’Estat, i on són aforats, per exemple, dels membres de les corts espanyoles. És el tribunal de la causa del Procés o el mateix que va destronar de la Fiscalia General de l’Estat a Álvaro García Ortiz o bé va deixar passar per alt els presumptes delictes fiscals de Joan Carles de Borbó.
Les tres baixes són per les jubilacions d’Ángel Luis Hurtado Adrián i Andrés Palomo del Arco -que seran rellevades per plaça de torn general i la de Juan Ramón Berdugo de la Torre -del torn d’especialistes-. A partir d’aquest dimarts, i just dos dies abans de la cerimònica d’obertura de l’any judicial començaran les compareixences per exposar el seu currículum i programa davant la Comissió de Qualificació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Uns “breafings” que s’allargaran fins el 22 de setembre.
Al llistat de candidats, un total de 27, destaca el magistrat de la Sala penal que va presidir el judici contra els Pujol Ferrusola i encara està pendent de sentència, José Ricardo de Prada. No és l’únic magistrat de l’Audiència Nacional que opta a les places del Suprem, també s’hi compta Vicente Manuel Rouco Rodríguez o Eloy Velasco, tots dos membres de la sala d’apel·lacions, així com Joaquin Delgado, Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez i Dolores Hernández Rueda tots magistrats de la sala penal del mateix tribunal especialitzat. També s’incorpora a la llista, el magistrat de la secció setena de l’Audiència de Barcelona, Ignacio González Vega, un magistrat progressista i exportaveu de Jutges per la Democràcia que va defensar rebaixar el to del poder de l’Estat contra el Procés.
Una llarga llista
La llista també la completen Manuel Ayo Fernández, magistrat de la sala Civil i Penal del TSJ d’Euskadi -que opta pel torn general-; Salvador Camarena Grau, de l’Audiència de València; Miguel Ángel Encinar del Pozo, Rosario Esteban Meilán, Ignacio José Fernández Soto, Maria Fernanda García Pérez, Ricardo Rodríguez Fernández, Abel Téllez, Alberto Varona i Maria de los Ángeles Villegas, tots de l’Audiència de Madrid. A més, Joaquín González Casso, de l’Audiència de Càceres, Pedro Joaquín Herrera Puentes, de l’Audiència de Las Palmas; Javier Marfil, de l’Audiència d’Alacant; Manuel Pantín Reigada, de l’Audiència d’A Corunya; Ignacio Javier Ràfols, de l’Audiència de Palència; José Luis Ramíerez Ortiz, de l’Audiència de Sevilla; Samantha Romero Adán, de les Illes; José Manuel Sánchez Siscart, magistrat de la sala Civil i Penal del TSJ de Navarra i Maria Félix Tena Aragon, presidenta del TSJ d’Extremadura.