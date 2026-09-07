La poderosa sala segunda del Tribunal Supremo, la penal, ha abierto el mercado de fichajes. Hay tres plazas vacantes de magistrado en una sala que tiene asignadas las causas a las más altas instituciones del Estado, y donde están aforados, por ejemplo, los miembros de las cortes españolas. Es el tribunal de la causa del Procés o el mismo que despojó de la Fiscalía General del Estado a Álvaro García Ortiz o bien dejó pasar por alto los presuntos delitos fiscales de Juan Carlos de Borbón.

Las tres bajas son por las jubilaciones de Ángel Luis Hurtado Adrián y Andrés Palomo del Arco -que serán relevadas por plaza de turno general y la de Juan Ramón Berdugo de la Torre -del turno de especialistas-. A partir de este martes, y justo dos días antes de la ceremonia de apertura del año judicial comenzarán las comparecencias para exponer su currículum y programa ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Unos «breafings» que se alargarán hasta el 22 de septiembre.

En la lista de candidatos, un total de 27, destaca el magistrado de la Sala penal que presidió el juicio contra los Pujol Ferrusola y aún está pendiente de sentencia, José Ricardo de Prada. No es el único magistrado de la Audiencia Nacional que opta a las plazas del Supremo, también se cuenta con Vicente Manuel Rouco Rodríguez o Eloy Velasco, ambos miembros de la sala de apelaciones, así como Joaquín Delgado, Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez y Dolores Hernández Rueda, todos magistrados de la sala penal del mismo tribunal especializado. También se incorpora a la lista, el magistrado de la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, Ignacio González Vega, un magistrado progresista y exportavoz de Jueces para la Democracia que defendió rebajar el tono del poder del Estado contra el Procés.

El Tribunal Supremo / Servimedia

Una larga lista

La lista también la completan Manuel Ayo Fernández, magistrado de la sala Civil y Penal del TSJ del País Vasco -que opta por el turno general-; Salvador Camarena Grau, de la Audiencia de Valencia; Miguel Ángel Encinar del Pozo, Rosario Esteban Meilán, Ignacio José Fernández Soto, María Fernanda García Pérez, Ricardo Rodríguez Fernández, Abel Téllez, Alberto Varona y María de los Ángeles Villegas, todos de la Audiencia de Madrid. Además, Joaquín González Casso, de la Audiencia de Cáceres, Pedro Joaquín Herrera Puentes, de la Audiencia de Las Palmas; Javier Marfil, de la Audiencia de Alicante; Manuel Pantín Reigada, de la Audiencia de La Coruña; Ignacio Javier Ràfols, de la Audiencia de Palencia; José Luis Ramírez Ortiz, de la Audiencia de Sevilla; Samantha Romero Adán, de las Islas; José Manuel Sánchez Siscart, magistrado de la sala Civil y Penal del TSJ de Navarra y María Félix Tena Aragon, presidenta del TSJ de Extremadura.