Xavi Hernández ha fet molts diners com a jugador del Barça i d’un dels equips dels xeics milionaris de l’Aràbia Saudita. El temps d’entrenador també va omplir les seves butxaques, és clar, més enllà d’obrir-li les portes a signar com el nou seleccionador dels Països Baixos. I, de moment, continua compaginant aquesta via d’ingressos del món del futbol amb una altra que resulta ben fructífera. Ens referim a la immobiliària que gestiona amb els seus tres germans, la que ha presentat uns comptes al Registre Mercantil que demostren que el negoci factura una milionada.
El mitjà digital Vanitatis ha tingut accés als números que han facturat, ni més ni menys que un 65% més que el que havia facturat en l’anterior. Aquesta societat que comparteixen els quatre germans Hernández ha arribat a fer-los moure 2,85 milions d’euros. Això sí, deuen tenir unes despeses molt elevades perquè ni amb això han tingut beneficis. De fet, han tancat l’exercici amb unes pèrdues superiors als 300.000 €.
Quins números fa la immobiliària de Xavi Hernández?
Era el 1999 quan Xavi Hernández va voler diversificar la seva economia. El futbol no és per sempre i, davant d’això, va voler ser previsor. La immobiliària va anar reunint patrimoni i, a hores d’ara, la societat està en mans de tres d’ells perquè Xavi no figura entre els administradors encara que comparteixi la societat amb els altres.
Si ens fixem en la relació de propietats que figura en els comptes de l’empresa, veiem que hi ha pisos, cases, oficines, locals comercials, trasters o aparcaments. La gran majoria es troben a Terrassa, encara que també compten amb alguns immobles a Barcelona i Mataró. Pel que fa a les inversions immobiliàries que han fet, en el balanç apareix un total de 19,4 milions d’euros amb propietats que estarien dedicades a l’arrendament.
Aquesta societat ha crescut amb força l’any passat, ja que han ingressat un milió d’euros més que en l’anterior exercici. Les costes del negoci i les despeses de personal han augmentat, justifiquen, per la qual cosa presenten números vermells. No obstant això, tal com destaca el mitjà, el negoci conserva un patrimoni net que s’apropa als 27 milions d’euros.
I quins altres negocis té el futbolista? Xavi Hernández també és accionista d’una companyia que desenvolupa una eina d’anàlisi tàctica per a clubs de futbol, per exemple. Una economia amb diferents plans B per si arriba el moment d’abandonar els terrenys de joc definitivament.