Antonio Orozco ha parlat de la seva vida privada com poques vegades havia fet en una entrevista amb Jordi Basté, en la qual se l’ha vist amb el cor a la mà mentre recordava els cops “fortíssims” que li ha donat la vida. El d’Hospitalet de Llobregat ha quedat amb el presentador de Pla seqüència en un camp de golf, on s’ha obert en canal sobre aquesta última etapa tan complicada: “La vida, aquests últims anys, m’ha donat cops bastant forts“. Precisament per això ha hagut d’aturar la seva carrera, una decisió desesperada que està molt content d’haver pres: “Jo crec que, si no m’hagués aturat, avui no estaríem aquí. No haurien passat totes les coses boniques que han vingut després”, reflexiona.
La depressió que va patir el va enfonsar, sobretot després d’un moment molt concret que encara recorda amb amargor: “Es va fer viral una notícia que em criticava per actuar a Castelló sota l’efecte d’algunes substàncies. Em va arribar a preguntar el meu fill sobre això…“. I el cop va ser tan dur, que recorda sentir la necessitat d’aturar-se: “El meu cos va dir prou“. “Em llevava, anava a enregistrar La Voz amb un somriure d’orella a orella i amb una capacitat increïble d’empatia… Però quan sortia del rodatge, me n’anava a l’hotel i potser estava 48 hores sense sortir de la meva habitació“, ha dit. No va ser fàcil, però creu que agraeix tot el que li va passar perquè podria haver acabat “molt pitjor“.
Tampoc no va ajudar que patís problemes econòmics molt greus. S’ha arruïnat un parell de cops, diu, i ara explica com ha arribat a aquest punt: “Soc inquiet, faig moltes coses i prenc molts riscos. M’he fotut un parell d’hòsties i les més grans han estat per ser confiat. Les dues vegades que m’han robat pensava que eren amics meus, si estan veient això sabran qui són“. “He de dir que em va passar i crec que allò m’ha fet més hàbil, més llest i més intel·ligent. I ara vaig amb molt més compte”, afegeix.
Les morts del pare i la dona, els moments més difícils d’Antonio Orozco
Antonio Orozco també s’ha sincerat en l’entrevista sobre dos dels moments més difícils: la pèrdua del seu pare quan ell tenia només 18 anys i la de la seva primera dona a causa d’un càncer. El pare va morir en un accident laboral a la casa on feia de masover a Pedralbes: “El meu pare estava obsessionat amb què jo estudiés alguna cosa que tingués futur. Mai em va veure en un escenari”, ha reconegut.
La malaltia de la seva primera dona també va estar un altre punt crític de la seva vida: “Era una dona fortíssima, elegant, discreta i una superheroïna. Durant 9 anys va tenir una lluita terrible contra el càncer i, al final, no va poder més“. L’actitud amb què ella va afrontar la malaltia va inspirar una de les cançons que més ressò han tingut de la seva discografia, Mi héroe: “La cançó amb què més coses increïbles m’han ocorregut en la vida va ser aquesta, l’única cançó que jo no hauria d’haver escrit mai”, ha reflexionat.
Una intervenció a La 2Cat que serveix per conèixer-lo una mica més i que agradarà els seus fans.