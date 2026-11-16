Antonio Orozco ha hablado de su vida privada como pocas veces había hecho en una entrevista con Jordi Basté, en la cual se le ha visto con el corazón en la mano mientras recordaba los golpes «fuertísimos» que le ha dado la vida. El de Hospitalet de Llobregat se ha reunido con el presentador de Pla seqüència en un campo de golf, donde se ha abierto en canal sobre esta última etapa tan complicada: «La vida, estos últimos años, me ha dado golpes bastante fuertes«. Precisamente por eso ha tenido que detener su carrera, una decisión desesperada que está muy contento de haber tomado: «Yo creo que, si no me hubiera detenido, hoy no estaríamos aquí. No habrían pasado todas las cosas bonitas que han venido después», reflexiona.

La depresión que sufrió lo hundió, sobre todo después de un momento muy concreto que aún recuerda con amargura: «Se hizo viral una noticia que me criticaba por actuar en Castellón bajo el efecto de algunas sustancias. Me llegó a preguntar mi hijo sobre eso…«. Y el golpe fue tan duro, que recuerda sentir la necesidad de detenerse: «Mi cuerpo dijo basta«. «Me levantaba, iba a grabar La Voz con una sonrisa de oreja a oreja y con una capacidad increíble de empatía… Pero cuando salía del rodaje, me iba al hotel y quizás estaba 48 horas sin salir de mi habitación«, ha dicho. No fue fácil, pero cree que agradece todo lo que le pasó porque podría haber terminado «mucho peor«.

Tampoco ayudó que sufriera problemas económicos muy graves. Se ha arruinado un par de veces, dice, y ahora explica cómo ha llegado a este punto: «Soy inquieto, hago muchas cosas y tomo muchos riesgos. Me he dado un par de golpes y los más grandes han sido por ser confiado. Las dos veces que me han robado pensaba que eran amigos míos, si están viendo esto sabrán quiénes son«. «Debo decir que me pasó y creo que eso me ha hecho más hábil, más listo y más inteligente. Y ahora voy con mucho más cuidado», añade.

Las muertes del padre y la esposa, los momentos más difíciles de Antonio Orozco

Antonio Orozco también se ha sincerado en la entrevista sobre dos de los momentos más difíciles: la pérdida de su padre cuando él tenía solo 18 años y la de su primera esposa a causa de un cáncer. El padre murió en un accidente laboral en la casa donde trabajaba como mayordomo en Pedralbes: «Mi padre estaba obsesionado con que yo estudiara algo que tuviera futuro. Nunca me vio en un escenario», ha reconocido.

La enfermedad de su primera esposa también fue otro punto crítico de su vida: «Era una mujer fuertísima, elegante, discreta y una superheroína. Durante 9 años tuvo una lucha terrible contra el cáncer y, al final, no pudo más«. La actitud con la que ella enfrentó la enfermedad inspiró una de las canciones que más resonancia han tenido de su discografía, Mi héroe: «La canción con la que más cosas increíbles me han ocurrido en la vida fue esta, la única canción que yo no debería haber escrito nunca», ha reflexionado.

Antonio Orozco se confiesa ante Jordi Basté | 2Cat

Una intervención en La 2Cat que sirve para conocerlo un poco más y que gustará a sus fans.