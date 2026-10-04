Xavi Hernández ha ganado mucho dinero como jugador del Barça y de uno de los equipos de los jeques millonarios de Arabia Saudita. El tiempo como entrenador también llenó sus bolsillos, claro está, además de abrirle las puertas para firmar como el nuevo seleccionador de los Países Bajos. Y, por el momento, continúa compaginando esta vía de ingresos del mundo del fútbol con otra que resulta muy fructífera. Nos referimos a la inmobiliaria que gestiona con sus tres hermanos, la cual ha presentado unas cuentas en el Registro Mercantil que demuestran que el negocio factura una millonada.

El medio digital Vanitatis ha tenido acceso a los números que han facturado, nada más y nada menos que un 65% más que lo que había facturado en el año anterior. Esta sociedad que comparten los cuatro hermanos Hernández ha llegado a mover 2,85 millones de euros. Eso sí, deben tener unos gastos muy elevados porque ni con eso han tenido beneficios. De hecho, han cerrado el ejercicio con unas pérdidas superiores a los 300.000 €.

¿Qué números hace la inmobiliaria de Xavi Hernández?

Era 1999 cuando Xavi Hernández quiso diversificar su economía. El fútbol no es para siempre y, ante esto, quiso ser previsor. La inmobiliaria fue reuniendo patrimonio y, a estas alturas, la sociedad está en manos de tres de ellos porque Xavi no figura entre los administradores aunque comparta la sociedad con los otros.

Si nos fijamos en la relación de propiedades que figura en las cuentas de la empresa, vemos que hay pisos, casas, oficinas, locales comerciales, trasteros o aparcamientos. La gran mayoría se encuentran en Terrassa, aunque también cuentan con algunos inmuebles en Barcelona y Mataró. En cuanto a las inversiones inmobiliarias que han hecho, en el balance aparece un total de 19,4 millones de euros con propiedades que estarían dedicadas al arrendamiento.

Xavi Hernández tiene un negocio a medias con los hermanos | Europa Press

Esta sociedad ha crecido con fuerza el año pasado, ya que han ingresado un millón de euros más que en el ejercicio anterior. Los costes del negocio y los gastos de personal han aumentado, justifican, por lo que presentan números rojos. No obstante, tal como destaca el medio, el negocio conserva un patrimonio neto que se aproxima a los 27 millones de euros.

¿Y qué otros negocios tiene el futbolista? Xavi Hernández también es accionista de una compañía que desarrolla una herramienta de análisis táctico para clubes de fútbol, por ejemplo. Una economía con diferentes planes B por si llega el momento de abandonar los terrenos de juego definitivamente.