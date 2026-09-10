Els Mossos eviten el xoc al fossar de les Moreres

No ha estat una tarda fàcil al fossar de les Moreres. Un dels principals escenaris simbòlics de la Diada i de l’independentisme. L’acte d’Aliança Catalana a les sis de la tarda havia estat contraprogramat per una manifestació de diverses organitzacions antifeixistes, amb Arran, SPEC, COS, la CUP i altres moviments de l’esquerra independentista. La convocatòria era a les cinc de la tarda, però una hora abans els Mossos d’Esquadra havien fet feina i ja havien blindat el fossar, un espai amb tres sortides, però què l’urbanisme del Born complica els estrategs policials.
Fonts policials, han comptabilitzat uns 500 simpatitzants d’Aliança contra 1.500 dels antifeixistes. En tot cas, les unitats d’Informació, de seguretat ciutadana, els motoritzats i, sobretot, les d’ordre públic han articulat un operatiu per evitar, fos com fos, que els dos col·lectius topessin. Però cordons d’aquesta mena de contenció, i amb una diferència de participants tan gran, té tots els números perquè la policia en un moment o altre tregui les porres. I així ha estat.
Durant més de dues hores, els manifestants antifeixistes s’han concentrat a la cantonada del passeig de Born amb el fossar. La Brigada Mòbil ha format un doble cordó mentre esperava l’arribada dels simpatitzants d’Aliança i de l’alcaldessa de Ripoll. Mentrestant, es respirava una calma tensa, però els Mossos portaven les defenses a la mà i el casc posat. Una noia, però, ha pogut entrar a la plaça sense provenir de la manifestació antifeixista, i ha començat a cantar als simpatitzants d’Aliança “Fora feixistes dels nostres barris”. Immediatament, un agent de la Brimo i dos de seguretat s’han acostat per evitar que la situació sortís de mare o algun eixelebrat emboliqués la troca. La noia, finalment, ha marxat.
Orriols fa acte de presència enmig d’un fort blindatge
Cap a les sis de la tarda, en arribar Orriols, però la tensió ha començat a fer-se notar, i els crits han agafat més volum i dimensió per part dels antifeixistes, com ara “Barcelona serà la tomba del feixisme” o “Fora feixistes dels nostres barris” i “Sílvia Orriols, rata feixista”. Els d’Aliança replicaven amb rotunditat acusant-los i proferint-los insults com ara “comunistes de merda” i defensant la seva cap de files “Sílvia Orriols és la solució”. Orriols ha entrat al fossar i buscava un bar, però cap tenia la porta oberta o s’ha tancat en aquell moment, i s’ha dirigit cap a Santa Maria del Mar per trobar un establiment amb les portes obertes.
La temperatura pujava fins que un grup de simpatitzants d’Aliança, guarnits amb un barret blau elèctric, han aprofitat una escletxa del cordó i han arribat a la punta de la capçalera de la manifestació i els han agafat la pancarta. Els que l’han agafada es dirigien, rere el cordó dels mossos, cap als manifestants amb el crit “On està la pancarta, la pancarta on està?”, tot imitant la famosa cançó de les urnes del Primer d’Octubre. Aquest grup també ha aprofitat un moment de tensió per donar cops de peu al fotoperiodista Jordi Borràs, quan un agent de la Brimo l’ha fet caure a terra en empentar-lo.
L’ambient s’anava escalfant i, la força de la manifestació antifeixista ha fet avançar cap al cordó policial. La Brimo no ha tingut mirament i ha contingut l’avançada a cops de porra amb especial força. De fet, l’objectiu dels policies era evitar l’entrada al fossar i que hi hagués el xoc. Tot i això, hi ha hagut dos moments en què els antifeixistes s’han colat dins. La primera acció ha intentat tirar pintura Holly a Orriols, sense èxit. Hi ha hagut un segon intent, amb un noi jove que ha estat reduït i detingut pels Mossos d’Esquadra. Els Mossos han hagut de treure la porra fins a tres cops i mantenir la línia.
Aliança posa el punt final entre proclames antifeixistes
Aliança ha acabat l’acte abans de les set del vespre i a partir de tres quarts de set, ha “convidat” als seguidors d’Orriols a abandonar el fossar. I ja se sap, que si la Brimo et convida, no és un acte de generositat. A poc a poc han anat abandonant la plaça i un reducte s’ha instal·lat a la cantonada de Santa Maria del Mar. Els antifeixistes han continuat la seva protesta amb tota l’energia i cap a tres quarts de vuit han posat música i han fet algun llançament d’objectes a la línia policial abans de retirar-se. El fossar ha quedat buit amb dues guinguetes de material independentista irreductibles a la tensió.