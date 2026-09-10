Els Mossos evitan el choque en el Fossar de les Moreres

No ha sido una tarde fácil en el Fossar de les Moreres. Uno de los principales escenarios simbólicos de la Diada y del independentismo. El acto de Aliança Catalana a las seis de la tarde había sido contraprogramado por una manifestación de diversas organizaciones antifascistas, con Arran, SPEC, COS, la CUP y otros movimientos de la izquierda independentista. La convocatoria era a las cinco de la tarde, pero una hora antes los Mossos d’Esquadra ya habían trabajado y blindado el fossar, un espacio con tres salidas, pero que el urbanismo del Born complica a los estrategas policiales.

Fuentes policiales han contabilizado unos 500 simpatizantes de Aliança contra 1.500 de los antifascistas. En todo caso, las unidades de Información, de seguridad ciudadana, los motorizados y, sobre todo, las de orden público han articulado un operativo para evitar, fuese como fuese, que los dos colectivos chocaran. Pero cordones de este tipo de contención, y con una diferencia de participantes tan grande, tiene todas las papeletas para que la policía en un momento u otro saque las porras. Y así ha sido.

Manifestación de Aliança Catalana en el Fossar de les Moreres. 10.09.2026, Barcelona foto: Jordi Play

Durante más de dos horas, los manifestantes antifascistas se han concentrado en la esquina del paseo de Born con el fossar. La Brigada Mòbil ha formado un doble cordón mientras esperaba la llegada de los simpatizantes de Aliança y de la alcaldesa de Ripoll. Mientras tanto, se respiraba una calma tensa, pero los Mossos llevaban las defensas en la mano y el casco puesto. Una chica, sin embargo, ha podido entrar a la plaza sin provenir de la manifestación antifascista, y ha comenzado a cantar a los simpatizantes de Aliança “Fuera fascistas de nuestros barrios”. Inmediatamente, un agente de la Brimo y dos de seguridad se han acercado para evitar que la situación se descontrolara o algún imprudente enredara la situación. La chica, finalmente, se ha marchado.

Orriols hace acto de presencia en medio de un fuerte blindaje

Hacia las seis de la tarde, al llegar Orriols, la tensión ha comenzado a notarse, y los gritos han tomado más volumen y dimensión por parte de los antifascistas, como “Barcelona será la tumba del fascismo” o “Fuera fascistas de nuestros barrios” y “Sílvia Orriols, rata fascista”. Los de Aliança replicaban con rotundidad acusándolos y profiriendo insultos como “comunistas de mierda” y defendiendo a su líder “Sílvia Orriols es la solución”. Orriols ha entrado al fossar y buscaba un bar, pero ninguno tenía la puerta abierta o se ha cerrado en ese momento, y se ha dirigido hacia Santa Maria del Mar para encontrar un establecimiento con las puertas abiertas.

La temperatura subía hasta que un grupo de simpatizantes de Aliança, ataviados con un sombrero azul eléctrico, han aprovechado una brecha del cordón y han llegado a la punta de la cabecera de la manifestación y les han tomado la pancarta. Los que la han agarrado se dirigían, tras el cordón de los mossos, hacia los manifestantes con el grito “¿Dónde está la pancarta, la pancarta dónde está?”, imitando la famosa canción de las urnas del Primero de Octubre. Este grupo también ha aprovechado un momento de tensión para dar patadas al fotoperiodista Jordi Borràs, cuando un agente de la Brimo lo ha hecho caer al suelo al empujarlo.

Manifestación de Aliança Catalana en el Fossar de les Moreres. 10.09.2026, Barcelona foto: Jordi Play

El ambiente se iba calentando y, la fuerza de la manifestación antifascista ha hecho avanzar hacia el cordón policial. La Brimo no ha tenido miramientos y ha contenido el avance a golpes de porra con especial fuerza. De hecho, el objetivo de los policías era evitar la entrada al fossar y que hubiera el choque. Aun así, ha habido dos momentos en que los antifascistas se han colado dentro. La primera acción ha intentado tirar pintura Holly a Orriols, sin éxito. Ha habido un segundo intento, con un chico joven que ha sido reducido y detenido por los Mossos d’Esquadra. Los Mossos han tenido que sacar la porra hasta tres veces y mantener la línea.

Manifestación de Aliança Catalana en el Fossar de les Moreres. 10.09.2026, Barcelona foto: Jordi Play

Aliança pone el punto final entre proclamas antifascistas

Aliança ha terminado el acto antes de las siete de la tarde y a partir de las seis y cuarto, ha “invitado” a los seguidores de Orriols a abandonar el fossar. Y ya se sabe, que si la Brimo te invita, no es un acto de generosidad. Poco a poco han ido abandonando la plaza y un reducto se ha instalado en la esquina de Santa Maria del Mar. Los antifascistas han continuado su protesta con toda la energía y hacia las siete y cuarto han puesto música y han hecho algún lanzamiento de objetos a la línea policial antes de retirarse. El fossar ha quedado vacío con dos quioscos de material independentista irreductibles a la tensión.