La víspera de la Diada en el Fossar de les Moreres es una conmemoración peculiar. Un lugar de reconocimiento y memoria a los defensores de las libertades de Cataluña donde los independentistas acuden por dos motivos. Uno, para demostrar que son independentistas. Y el otro, para mostrar sus diferencias. Los años del Proceso fueron un espejismo de la unidad independentista con desfiles de líderes políticos que en los años 90 del siglo pasado o los primeros del XX hubiese sido muy difícil verlos. Después del Primer de Octubre, el postproceso, el ambiente comenzó a cambiar y volvieron las demostraciones sonoras de desacuerdos sobre el movimiento independentista.

Si hasta ahora el Fossar podía tener algún episodio de altercado, como lo había sido en los años 80, este año corría el riesgo de convertirse en una trinchera que podía haber devenido en una batalla campal. La convocatoria de Aliança Catalana a las seis de la tarde, con su líder, Sílvia Orriols como protagonista, ha movilizado a 1.500 antifascistas de diversos colectivos de la izquierda independentista que protestaban por su presencia en un lugar emblemático de la lucha contra el fascismo.

Las dos convocatorias no han tomado a los Mossos d’Esquadra con el pie cambiado. La policía ha preparado un mega dispositivo con unidades de orden público, y todo lo necesario, para evitar el enfrentamiento o el choque entre los dos colectivos. Aunque en tres ocasiones, unos jóvenes se han colado en el Fossar, la acción contundente de los Mossos a golpe de porra para detener tres intentos de entrada, y un incidente grave con el fotoperiodista Jordi Borràs, agredido por agentes policiales y participantes de la manifestación de Aliança, y un ambiente más que enrarecido por el hecho de que un espectáculo en el Fossar habría marcado la agenda de la Diada. El Fossar ha soportado una fiebre que no es propiamente de verano. El clamor por el independentismo inclusivo, por parte de Junts y ERC en sus discursos, en respuesta al octavo pasajero de la política catalana y el hecho de que no haya habido abucheos han sido los dos nuevos protagonistas de la noche de la víspera.

Manifestación de Aliança Catalana en el Fossar de les Moreres. 10.09.2026, Barcelona foto: Jordi Play

Volver a la normalidad sin abucheos

Después de 4 horas de asedio al Fossar, la plaza ha vuelto a su color habitual; al guion de cada año. La entrada de los habituales que toman el Fossar como un ritual anual. Pero no como aquel que va a ver Els Pastorets en Navidad, sino como un compromiso con las convicciones que un buen día los convirtió en independentistas. Y, de paso, poder tomar una cerveza con camaradas de lucha con quienes rememoran cuando ser independentista era, más o menos, como pertenecer al gremio de los reparadores de paraguas.

La marcha de Antorchas con la entrada de las cuatro columnas y una gran estelada ha sido uno de los momentos más celebrados en el Fossar. La llegada de las antorchas ha sido como un nuevo acto en la obra del Fossar, con quema de bandera española incluida. A partir de entonces, líderes, mini partidos, Gigantes, Grallers, el parlamento del Memorial 1714 que este año ha pronunciado la periodista y activista Núria Cadenes, o Jordi Graupera que, en nombre de Alhora, se ha subido al muro del Fossar para dar un mitin con el que ha defendido la independencia casi como una cuestión de supervivencia.

A medida que caía la noche, a las diez y media fue el turno de Junts, que entró en el Fossar con toda la plana mayor, con Jordi Turull, Mònica Sales, Salvador Vergès, el presidente Josep Rull, o Antoni Castellà. Los discursos, especialmente de Turull, estuvieron dedicados a subrayar la importancia del recuerdo del 11 de Septiembre en relación con la represión que continúa después del Proceso. No sin olvidar el clamor en favor de la unidad que, opina, será lo que se verá en la manifestación de la Diada. A las doce llegó ERC, con los miembros de la dirección como Oriol López, Pau Morales y la portavoz parlamentaria Ester Capella, y otros cuadros del partido como, el hombre fuerte de los republicanos en el Baix Llobregat, Eduard Suárez. Esta vez, ERC pudo dar el mitin tranquilamente salvo un momento en que se fue la luz y se quedaron sin micrófonos. Fue una cuestión técnica y no los abucheos o las recriminaciones los que interrumpieron los discursos. Solo unos gritos de «traidores», pocos y muy mal avenidos, rompieron una extraña paz después del mambo que se bailó por la tarde.