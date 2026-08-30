El independentismo se prepara para rememorar uno de sus puntos de inflexión más cruciales. La fundación Reeixida ha programado una serie de actos de homenaje nacional para conmemorar el 125 aniversario del primer Once de Septiembre combativo. Los hechos se remontan a la Diada de 1901, cuando una treintena de jóvenes patriotas fueron detenidos bajo los cargos de “reunión ilegal y atentado a la integridad de la patria” tras realizar una ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova en Barcelona. El presidente de Reeixida, Oriol Falguera, define los hechos como «el momento cero» de la Diada que se conmemora hoy en día, y lamenta que el nombre de seis de aquella treintena de protagonistas aparecen escritos de diferentes maneras en los libros que ha consultado: «Si no sabemos ni los nombres exactos de aquella gente, ¿qué demonios tenemos que conmemorar?»

Este episodio, ocurrido en un contexto político convulso posterior a la pérdida de las últimas colonias españolas en 1898, marcó un antes y un después en la significación de la Diada de Cataluña. Lo que hasta entonces había sido una jornada de recuerdo restringida a misas y actos en interiores mutó y se convirtió en la primera manifestación pública y reprimida en la calle, un bautismo épico de la protesta soberanista que abrió el camino para que 35 años más tarde se aprobara oficialmente la Diada como fiesta nacional en el Parlament de Catalunya. «La Diada, que ya desde 1886 era pensada como recuerdo para los caídos de 1714 a través de misas y actos dentro de locales ligados al catalanismo, había cambiado de paradigma», subraya la entidad que centra su actividad en la recuperación de la memoria histórica del movimiento independentista.

De la detención a la creación de La Reixa

La noche de la víspera del Once de Septiembre de 1901, miembros de las entidades Catalunya Avant y Lo Renaixement se congregaron en el monumento a Rafael Casanova —ubicado entonces en el paseo que ahora se llama Lluís Companys— para depositar coronas de olivo y laurel. La presencia de un confidente de la policía desató los gritos de «independencia» por parte de los jóvenes. La reacción policial se tradujo en la detención de 24 manifestantes, a los que se sumaron siete más –entre ellos Lluís Marsans, presidente de Catalunya Avant y secretario de la Unió Catalanista– cuando se presentaron en la comisaría para pedir su liberación.

Los arrestados fueron trasladados a pie y custodiados por guardias civiles a caballo hasta la prisión de la calle de la Reina Amalia, donde entraron cantando Els Segadors. Tras ser puestos en libertad con cargos el 13 de septiembre, la fotografía a la salida de prisión y el eco de la detención provocaron una avalancha de solidaridad que desembocó, días después, en una manifestación de apoyo a los detenidos en el mismo monumento. Se congregaron más de diez mil personas. Además, el colectivo fundó en el Hotel Comtal la entidad antirrepresiva La Reixa, establecida en la sede de la Unió Catalanista, en la calle Canuda, 14, de Barcelona, y presidida por el novelista y autor teatral para niños Josep Maria Folch i Torres.

Esta organización, que exigía haber sido represaliado para formar parte, es considerada la semilla del activismo y la solidaridad independentista. Además, en un registro policial en La Reixa en 1908 -coincidiendo con la suspensión de las garantías constitucionales-, las autoridades españolas encontraron allí una insignia con un triángulo y la estrella en el medio, versión primigenia de la estelada. Sobre estos hechos, Falguera detalla que «la policía española revienta el local» de La Reixa y allí encuentran correspondencia con la gente del casal catalán de París y con la gente del Grupo de Santiago y de Cuba. También localizan un pequeño símbolo que es un triángulo con una estrella en el centro. En este sentido, el presidente de Reeixida recuerda que los primeros independentistas llevaban el triángulo con una estrella en la solapa de la chaqueta y con la senyera. «Sin las detenciones de 1901 no habría Reixa, sin Reixa no habría estelada», sentencia.

Un reto contra el olvido y un llamado a las familias

Entre la treintena de detenidos figuraban perfiles de destacado relieve cultural y social de la época, como el mismo Folch i Torres, el fotógrafo Rafael Areñas Tona, el editor Jaume Aymà i Ayala, el dibujante Joaquim Bas i Gich, el pintor Ricard Coll i Serra, el pedagogo Jaume Arqué i Clapés y el poeta Xavier de Zengotita Bayona. Desde Reeixida alertan que, 125 años después, casi no existe ninguna biografía completa de todos los protagonistas e incluso se observan discrepancias en los apellidos según las fuentes historiográficas. Para cubrir este vacío documental y rendir el homenaje debido, la fundación ha hecho un llamado público para localizar a los descendientes directos de algunos de los represaliados que aún no han podido ser identificados. «De las 30 familias ya tenemos cuatro, pero es que queremos encontrarlas todas», dice Falguera, quien también lamenta que en los archivos consultados solo haya información biográfica de 8 o 9 participantes. «El resto es como si nunca hubieran existido», lamenta. Y se pregunta: «¿Qué país nos imaginamos?»

@Reeixida busca a los familiares de los héroes detenidos el 11 de septiembre de 1901:

Tomàs Soler i Santmartí

Josep Soronellas i Brossé

Joaquim Sot i Romaguera

Ricard Usall i Puig

Josep Viader i Farell

Francesc Vinyals i Forment

Xavier Zengotitai Bayona

📨Si en sois familia, DM😀 pic.twitter.com/7vzxDZ4rGt — Fundació Reeixida (@reeixida) August 28, 2026

Oriol Viñas Folch, nieto de Josep Maria Folch i Torres, explica a El Món que ha estado investigando la trayectoria de su abuelo. «Se deben tener presentes todas las circunstancias, pero su trayectoria política no se comentaba mucho en la familia«, admite Viñas, quien rememora que el recuerdo de su abuelo se centraba en su actividad en En Patufet y en sus novelas, «que todos teníamos en casa». «La actividad política, hasta que fuimos un poco mayores, no la descubrimos», subraya. Rememora que su abuelo sufrió prisión, multas, secuestro y exilio en Francia debido a la publicación en La Tralla en mayo de 1905. Con su regreso a Cataluña, en 1908, Oriol Viñas dice que su abuelo «cambió bastante su manera de actuar», sobre todo porque En Patufet le encargó una novela para jóvenes y nacieron Les aventures extraordinàries d’en Massagran. «Vinculó su activismo al apoyo a la lengua y también hacia la religión», porque tenía interés en que la gente, sobre todo los más pequeños, aprendieran bien el catalán y lo usaran. Según Oriol Viñas, su abuelo, hoy en día, en un momento en que el catalán va en declive, «dejaría claro que debemos abrirnos un poco, pero ser fieles a nuestras raíces porque hay un problema evidente con el catalán».

Tres días de homenaje nacional

El programa de actos comenzará el miércoles 2 de septiembre a las 19 h con un homenaje público en el Auditorio del Museo de Historia de Cataluña, que contará con las intervenciones del historiador Fermí Rubiralta, el presidente de Reeixida, Oriol Falguera, y representantes de las familias de Folch i Torres y de Alfons Solà i Faner. Posteriormente, el jueves 10 de septiembre a las 11:30 h, el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, recibirá en audiencia oficial a las familias de los protagonistas de 1901, junto con los miembros de la fundación. Finalmente, el viernes 11 de septiembre a las 11 h, se rememorará la ruta histórica desde la calle Copons hasta el Arc de Triomf, uniendo el punto de inicio de la colla patriótica con el escenario de la ofrenda original. Con estas iniciativas, Reeixida busca reafirmar la memoria nacional como elemento de arraigo y orgullo colectivo. El nombre de los 30 activistas que sembraron la semilla de la Diada tal como la conocemos hoy en día son: