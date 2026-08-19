El PP reprovarà cinc ministres al Senat per la crisi a Ceuta
La portaveu del PP al Senat, Alicia García, ha anunciat que el partit d’Alberto Núñez Feijóo farà servir la majoria absoluta que té a la Cambra Alta per reprovar fins a cinc ministres pel seu paper en la crisi migratòria de Ceuta: Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exterior), Margarita Robles (Defensa), Mónica García i Ana Redondo (Igualtat).
“Si ells no se’n van, ho dirà el PP per ells”, ha proclamat García en una roda de premsa des del Senat, on, a més, ha avançat que la reprovació dels ministres de l’executiu de Pedro Sánchez es votarà al primer ple de setembre. La dirigent popular ha argumentat que la reprovació de Marlaska és perquè el consideren responsable de “deixar la frontera de Ceuta sense reforç malgrat els avisos del que passaria”. En el cas d’Albares, el PP creu que els espanyols “continuen sense saber quin ha estat el paper del Marroc”.
Així mateix, reprovaran Robles per mostrar la seva intenció inicial d’acudir al Senat a l’agost i després rebutjar assistir-hi. Per la seva banda, els populars reprovaran a Mónica García “pel col·lapse de la sanitat que ella mateixa gestiona i per no reforçar-ho quan calia”. Finalment, sobre Redondo ha criticat que “no ha trepitjat Ceuta ni un sol dia” durant la crisi. “I això que les agressions sexuals s’han multiplicat per vuit”, ha retret.
Resposta del PP a la “plantada” de l’executiu de Sánchez
En aquest sentit, García ha defensat que aquestes cinc reprovacions suposen la resposta del PP a la “plantada” de l’executiu espanyo al Senat ia la negativa dels ministres a comparèixer davant la Cambra Alta per donar explicacions sobre la situació a Ceuta. La dirigent popular ha carregat especialment contra la decisió de Grande-Marlaska, Albares i Robles de no acudir a les compareixences per a les quals havien estat convocats al Senat i ha reiterat la seva acusació al Govern d’organitzar “un calendari paral·lel” al Congrés per evitar la majoria del PP a la Cambra Alta.
Primer pas del Govern per a l’Eix Transversal Ferroviari
El Govern ha fet el primer pas executiu per materialitzar l’Eix Transversal Ferroviari (ETF). L’executiu ha licitat l’estudi de la primera fase d’aquesta infraestructura clau, dissenyada per connectar Lleida i Girona sense la necessitat de travessar el nodus ferroviari de Barcelona.
La redacció d’aquesta planificació inicial tindrà un cost d’1,5 milions d’euros i un termini d’execució que s’allargarà més de dos anys, segons ha avançat El Periódico i RAC1 i ha confirmat l’ACN. Aquesta primera fase d’anàlisi se centrarà en el tram comprès entre Lleida, Igualada i Martorell, així com en la nova connexió cap a la capital catalana des del nord.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha subratllat en declaracions a RAC1 que el projecte servirà per “reforçar” l’actual xarxa ferroviària en termes de “capacitat, eficiència i equilibri territorial”.
Intermodalitat al Vallès i nou accés per la Sagrera
Un dels punts centrals del plec de condicions gestionat per Ifercat és la definició d’una nova estació d’alta velocitat a la comarca del Vallès. Tot i que la ubicació exacta del municipi està encara per determinar, el document especifica que el traçat haurà de discórrer de manera “sensiblement paral·lela” a la línia R8 de Rodalies, entre el túnel de Rubí i l’estació de Mollet-Sant Fost.
L’objectiu prioritari d’aquesta parada és facilitar un intercanviador directe amb les xarxes de Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Així mateix, el pla preveu que els trens d’alta velocitat facin com a mínim una aturada a cada comarca que travessi la línia.
D’altra banda, el projecte contempla un nou ramal entre Martorell i Mollet que permetrà als trens d’alta velocitat procedents de Madrid entrar directament a Barcelona per l’estació de la Sagrera. Aquesta opció enllaça amb la proposta que el ministre de Transports, Óscar Puente, va posar sobre la taula el passat mes de novembre per crear una variant directa de l’AVE des de Lleida sense passar pel Camp de Tarragona ni per l’estació de Sants, mesura orientada a reduir els temps de viatge i descongestionar el tram sud d’accés a la capital.
Els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local de Tortosa, han detingut set persones i n’investiguen una vuitena per haver orquestrat un entramat fraudulent per gestionar empadronaments ficticis al municipi. Als arrestats se’ls atribueixen fins a 23 delictes de falsedat documental, estafa i contra els drets dels ciutadans estrangers. La investigació va arrencar gràcies a les alertes del mateix Ajuntament de Tortosa, que va detectar anomalies en diverses altes del padró municipal.
Segons la Policia de la Generalitat, el grup funcionava com un negoci organitzat on cada membre tenia un paper assignat: des de la captació de potencials clients fins a la cessió dels habitatges, la preparació de la documentació i l’acompanyament físic a les oficines municipals. La xarxa cobrava entre 450 i 800 euros per cada tràmit per oferir una residència administrativa a persones que mai van arribar a viure als immobles assignats.
Pisos abandonats i contractes de lloguer manipulats
Les inspeccions dels agents van revelar que molts dels domicilis utilitzats no només estaven deshabitats, sinó que es trobaven en estat d’abandonament o sense condicions mínimes d’habitabilitat. Per enganyar l’administració, la trama no dubtava a falsificar o manipular contractes de lloguer per simular relacions d’arrendament inexistents. Els investigadors van trobar, fins i tot, un mateix número de telèfon vinculat repetidament a desenes de sol·licituds diferents.
Testimonis recollits per la policia confirmen el modus operandi: un dels afectats va confessar haver pagat 800 euros a un intermediari que el va acompanyar a l’Ajuntament i que, posteriorment, només li va ensenyar la façana de l’immoble on suposadament residia. Els Mossos destaquen que l’objectiu principal d’aquesta estructura era facilitar la permanència i els tràmits d’arrelament de ciutadans estrangers en situació irregular mitjançant adreces falses. La policia manté la cerca de la vuitena persona implicada, que hores d’ara no ha pogut ser localitzada.
Últim dia de calor sufocant: 12 comarques en avís
Aquest dimecres s’espera que sigui l’últim dia d’aquest episodi d’altes temperatures en què es fregaran o s’assoliran els 40 °C en punts de Ponent, la Franja i l’interior de la vall de l’Ebre, a més de superar-se els 35 °C en molts indrets de l’interior. Aquesta jornada marcarà el pic de calor abans que a partir de dijous i divendres s’iniciï un canvi de temps amb un descens notable de la temperatura i l’arribada de precipitacions.
El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos per calor diürna i nocturna, ja que les mínimes seran especialment càlides i xafogoses al litoral, amb poc descans nocturn, mentre que al Pirineu el termòmetre permetrà una treva més clara. Hi ha 12 comarques en avís per calor: Segrià i Ribera d’Ebre (avís taronja), Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Priorat, Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Bages i Anoia (avís gros).
Pel que fa a cel, el matí serà molt assolellat arreu, amb la presència d’alguns núvols baixos a la Costa Daurada que tendiran a marxar a les hores centrals. De cara a la tarda, s’espera un augment de nuvolades al Pirineu i Prepirineu que podrien deixar algun xàfec o tronada aïllada al sector occidental, i també l’arribada de núvols pel terç oest al vespre.
Davant d’aquesta situació adversa, Protecció Civil recomana extremar les precaucions, evitant l’exercici físic intens a les hores centrals del dia i hidratant-se sovint. Es fa una crida especial a protegir els col·lectius més vulnerables, com els infants, la gent gran i les persones amb malalties cròniques, a més de mantenir la màxima prudència en el medi natural davant l’elevat risc d’incendi forestal associat a l’onada de calor.
Mor a 83 anys Juan Tamariz, un dels grans mestres de la cartomàgia
L’il·lusionista Juan Tamariz ha mort aquest dimarts a 83 anys per causes naturals, segons ha informat la seva filla. Considerat un dels grans mestres mundials de la cartomàgia, Tamariz va destacar durant dècades per la seva extraordinària habilitat amb les cartes, però també pel seu estil humorístic i proper, amb el característic barret de copa i el crit de guerra “Chan, tatachán!”. Ha mort acompanyat dels seus quatre fills. Nascut a Madrid el 1942, Tamariz es va donar a conèixer al gran públic sobretot a través de la televisió, amb aparicions en programes com Un, dos, tres… responda otra vez, i posteriorment va actuar en cadenes d’Espanya i d’altres països. El 1973 va guanyar el Premi Mundial de Cartomàgia al Congrés Mundial de Màgia celebrat a París, i també va rebre la Medalla d’Or al Mèrit en Belles Arts. A més d’actuar, va ser un important divulgador de la màgia i va escriure obres de referència com Mnemónica. Tamariz va mantenir la seva passió per la màgia fins als darrers anys i va fundar una escola a Madrid amb la seva filla Ana, també il·lusionista.