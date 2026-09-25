Batalla judicial i processal a l’Audiència Nacional en el sumari dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017. Tot plegat per la polèmica petició dels Mossos d’Esquadra del passat 17 de setembre de destruir les proves i indicis recollits a la casa d’Alcanar. Una petició que ha obtingut el suport de la fiscalia, que també apressa l’Audiència Nacional a permetre la destrucció del material vinculat amb l’explosió on possiblement hauria mort l’imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, cervell de la cèl·lula, a la urbanització Montecarlo del municipi.
En un breu escrit d’una pàgina, la fiscal Ana Noe conclou que, un “cop realitzades les gestions amb els objectes intervinguts, i tot considerant que s’ha descartat el seu interès per a la investigació i donada la impossibilitat d’identificació i devolució als seus legítims propietaris”, cal donar permís als Mossos d’Esquadra de la unitat TEDAX-NRBQ per tal que destrueixin el material.
Les defenses, però, no s’han quedat de braços plegats. Ans al contrari, la defensa dels pares del petit Xavi Martínez, assassinat a la Rambla, ha registrat un escrit amb què retreu que ni tan sols se’ls hagi donat trasllat de la petició dels Mossos. L’advocat Agustí Carles, en el seu escrit manifesta que, com acusació particular, té legitimitat per oposar-se a la destrucció tot al·legant que la comissió d’investigació al Congrés sobre els atemptats és probable que conclogui que cal enviar a la fiscalia les dades recollides perquè acabin de ser aclarides amb l’obertura d’una investigació. En aquest sentit, esmenta especialment l’explosió d’Alcanar.
El Congrés pot tenir la clau
En aquest marc, l’escrit recorda que les compareixences i la documentació rebuda són “noves” i que “no es coneixien ni durant la instrucció judicial ni en la celebració de judici oral”. “És per això que, davant la possibilitat real que es pugui reobrir una nova investigació sobre els fets que aquí ens ocupen, especialment l’explosió de la casa d’Alcanar que és l’objecte l’ofici, reiterem que no trobem procedent que aquests objectes siguin justament els que s’hagin de destruir per motius de seguretat i manca d’espai”, argumenta l’escrit. De fet, justifica la petició en el dret de saber la veritat per acabar d’escatir els dubtes sorgits durant les sessions de la comissió.
En el llistat d’evidències, indicis, proves i elements que volen destruir els Mossos s’hi compten des d’elements pirotècnics, petards de diversos tipus, petards “improvisats”, restes de l’explosió, polsadors, detonadors, restes de frotis per obtenir mostres d’ADN, piles, diversos materials propulsors d’explosius, restes metàl·liques, de roba, eines o fins i tot, una munió de filtres de cafè i bidons i garrafes amb materials químics.