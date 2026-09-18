S’estrena Cronos, i casualitats, la reacció immediata de l’Àrea Central de Contraterrorisme de la Comissaria General d’Informació és formular una petició a l’Audiència Nacional per destruir les proves i indicis recollits de la casa d’Alcanar, arran de la investigació pels atemptats del 17 d’agost de 2017. La petició, un document de quinze pàgines i al que ha tingut accés El Món, la signa el sergent Astor 1143F de la Unitat 2, i justifica la petició al jutge d’execució penal encarregat del cas per “motius de seguretat i manca d’espai blindats als magatzems de la policia de la Generalitat”. De fet, la petició també respon a un sol·licitud de l’Àrea dels Tedax-NBQ dels Mossos, especialitzada en explosius.
L’escrit s’acompanya d’un llistat d’evidències, indicis, proves i elements que van des d’elements pirotècnics, petards de diversos tipus, petards “improvisats”, restes de l’explosió, pulsadors, detonadors, restes de frotis per obtenir mostres d’ADN, piles, diversos materials propulsors d’explosius, restes metàl·liques, de roba, eines o fins i tot, una munió de filtres de cafè i bidons i garrafes amb materials químics.
Tot recollit en el terreny que ocupava el xalet de l’urbanització Montecarlo d’Alcanar, i que va esclatar la nit del 16 d’agost i on hauria mort l’imam de Ripoll, Abdelbaky Es Satty, i Youseff Alla, i on es va trobar amb vida, un dels tres condemnats Mohamed Houli que va sacsejar el Congrés de diputats amb les seves afirmacions sobre la relació del cervell de la cèl·lula amb els serveis d’intel·ligència espanyols.
Altres peticions
De fet, aquesta és l’enèssima petició de destrucció de proves, fins i tot, de la furgoneta amb què Younes Abouyaaqoub va assassinar 16 persones a la Rambla i així com altres efectes. Però fins ara, a l’espera d’acabar el procés judicial i la comissió d’investigació es demoraven les peticions formulades tant per Mossos d’Esquadra com per la Guàrdia Civil. Ara el ministeri fiscal té cinc dies de termini per al·legar el que consideri i informe sobre la pertinença o no de la destrucció de les proves que consten també a les actes de recollida incorporades al sumari.